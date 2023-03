Bizarrap lanzó su propio álbum de figuritas: cómo y dónde conseguirlo

El 2023 comenzó de excelente manera para Bizarrap. El productor argentino arrancó el año con la exitosa BZRP Music Session #53 junto a Shakira, visitó el programa de Jimmy Fallon, agotó tres fechas en el Hipódromo de Palermo y ahora lanzó su propio álbum de figuritas.

Luego del estreno de su nueva Music Session con Arcángel, el argentino presentó el Bizarrap Social Club, se trata de su propio álbum virtual de figuritas digitales. A través de una aplicación se podrá acceder a más de 350 tarjetas coleccionables con las que se podrá jugar, intercambiar con otros usuarios e incluso ganar premios exclusivos.

Bizarrap lanzó su propio álbum de figuritas Foto: bzrp.enigma.art

El propio Bizarrap fue quien hizo el anuncio durante el evento Experiencia Endeavor Sub20, que se realizó este miércoles 29 de marzo en el Luna Park. Según explicó el productor, la idea surgió hace un año y medio, inspirada en una demanda del público.

Con el tiempo, la idea tomó forma y se convirtió en la “BizarrApp”, una app que contiene el álbum de figuritas y algunas sorpresas, según reveló el artista. Si bien todavía no está disponible para descargar, por ahora, los interesados deben registrarse con correo electrónico en la página oficial de Bizarrap Social Club para poder acceder a las novedades.

Bizarrap lanzó su propio álbum de figuritas Foto: bzrp.enigma.art

Bizarrap contó cómo surgió la idea de hacer un álbum de figuritas

“Hace dos años, más o menos, hice el anuncio de una de las Sessions, la de Eladio Carrón, con un álbum de figuritas en el cual estaban todas las Sessions. La gente me empezó a pedir que las haga de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Cuando empecé a conocer a Globant (junto a Enigma.art, las empresas con las que se unió para este proyecto), hace un año y medio, ahí surgió la idea de nuevo de hacer el álbum, pero digital”, explicó Bizarrap.