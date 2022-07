Auron realizó un stream este jueves y reveló su opinión sobre los artistas que participan de las BZRP Music Sessions, luego de que alguien sugiriera en la conversación de su vivo que el streamer podía ser cantante si se lo proponía, algo que él explicó, no está dentro de sus intereses.

“Visto el nivel de la música hoy en día, yo creo que cualquiera puede ser cantante, y esto no lo digo odiando a nadie, no lo digo para crear dolor ni ofender a nadie, pero visto el nivel de la música hoy en día, yo creo que cualquiera se puede meter en un estudio, meter un poquito de esto, un poquito de lo otro y sacar un temazo” comenzó diciendo Auron en respuesta al comentario de su seguidor.

Tras esto decidió dar un ejemplo: “A mi me gusta mucho Bizarrap, es un productor espectacular, pero mucha gente de la que canta ahí, podrías ser tu” y agregó: “otros no, por ejemplo para ser un Residente te falta calle, pero hay algunos que... Llevan una de autone y tal, espectacular”.

El streamer explicó que con esto se refería a la capacidad vocal, y comparó la música de hoy con la del pasado en la que de no tener una voz increíble no se podía aspirar a ser cantante, después de lo cual agregó: “Hoy en día la calidad vocal no es lo importante. Las cosas han cambiado, hay nuevos estilos de música”.

Bizarrap y Quevedo rompieron record en Spotify con su BZRP Music Session #52

Bizarrap y Quevedo lanzaron su BZRP Music Session #52 y alcanzaron en tan solo media hora 1 millón de visualizaciones en YouTube, algo que sirvió de indicativo para saber que el single sería definitivamente un hit.

Sin embargo, este sábado la BZRP Music Session de Quevedo y Bizarrap rompió record en Spotify con 2.580.060 de reproducciones en un solo día en España, y posicionándose en el puesto número cinco del “Top Mundial”.

“10.000.000 en @spotify y 10.000.000 en @youtube también. GRACIAS A TODOS” escribió el productor argentino en su cuenta de Instagram, celebrando el nuevo record.

De esta forma, su canción se posicionó también en el puesto número 1 de Spotify Argentina y en las tendencias musicales de YouTube.