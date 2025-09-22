Ángela Torres reveló su terrible experiencia con una psicóloga y generó indignación en las redes: “Para denunciarla”

Ángela Torres sorprendió a todos con una confesión que mezcló humor, incomodidad y bronca. Durante su paso por el podcast Tela para cortar, relató la mala experiencia que vivió con una psicóloga a la que consultó por primera vez a través de Zoom.

Según contó, apenas inició la sesión, la profesional se mostró más interesada en su vida personal y en su fama que en brindar contención. “Me meto al Zoom, no sé qué, la mina ahí me dice nombre, me mira y me dice, Ángela Torres”, recordó.

La actriz explicó que en ese momento estaba atravesando su separación y quiso hablar del tema. Sin embargo, la psicóloga interrumpió con comentarios que la descolocaron: “Me dice, ‘Rusherking, ¿no? Yo pensé: esta hija de p** va a cortar conmigo, va a llamar a todas las amigas y va a contar todo el chisme”*.

La reacción de Twitter a la anécdota de Ángela Torres

El clip con su relato no tardó en viralizarse en Twitter. La frase más repetida por los usuarios fue un pedido en tono de broma: “Que Ángela pase el nombre de la psicóloga para denunciarla”.

El clip se viralizó en Twitter.

Las críticas apuntaron tanto al elevado precio de la sesión: “Che, ¿cómo que 70 lucas? La psicóloga se está preparando para la privatización de YPF, sino no se explica”, comentó un usuario, como a la actitud poco profesional de la terapeuta. Otros, en cambio, bajaron el tono y opinaron que la especialista solo mostró un costado cholulo, pero que no llegó a cometer una falta grave.

El increíble presente de Ángela Torres

Ángela atraviesa un gran presente artístico. Está preparando dos shows donde presentará su primer disco solista y se consolidó como co-conductora en Nadie dice nada, el programa de Luzu TV que lidera Nico Occhiato. Además, su vida amorosa también es tema de conversación, ya que en las últimas semanas surgieron rumores de romance con Marcos “El mito” Giles.

Marcos Giles y Ángela Torres.

Con 27 años, la artista combina su faceta actoral con la música, siempre en busca de nuevos desafíos. Su frescura y autenticidad hacen que cada anécdota suya, incluso las más insólitas como esta, no pasen desapercibidas en redes sociales.