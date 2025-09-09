Ángela Torres está en un gran momento a nivel personal y profesional. Tras su separación de Rusherking, la cantante decidió apostar de lleno por su música y lanzó un nuevo álbum titulado No me olvides. Como si esto fuera poco, también comenzó una nueva etapa en el streaming, como parte del programa Nadie Dice Nada de Luzu TV y ya despertó rumores de romance con uno de sus compañeros.

Todo comenzó como una broma pero el “shippeo” se hizo viral y el posible nuevo romance de Ángela Torres se volvió tendencia las redes sociales. En TikTok, X (antes Twitter) y hasta en los reels de Instagram, el paso de Ángela Torres por Luzu TV ha causado sensación debido a su nueva conquista: Marcos Giles, más conocido como “El Mito”.

Chau Rusherking: quién es El Mito, el nuevo galán de Luzu TV que despertó rumores de romance con Ángela Torres

Marcos Giles es un creador de contenido, conocido por sus videos virales en TikTok donde se ganó el apodo “El Mito” (por su personaje de mitómano). Además de Tres F, su propio canal en YouTube junto a Sebastián Varela del Río, también forma parte de varios programas de streaming. Entre ellos: Se Nota Mucho en Vorterix y Algo Va a Picar en Luzu TV.

Hace unos días, El Mito se sumó a Nadie Dice Nada como remplazo de Martín Garabal y se cruzó con Ángela Torres, la más reciente incorporación de Luzu TV. En medio del programa, Nico Occhiato fue el primero en verle potencial a este romance e incentivó este “ship”.

Por supuesto, los clips de este llamativo ida y vuelta no tardaron en viralizarse y muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a dejar sus reacciones y comentarios a favor de esta pareja. Para seguir alimentando la ilusión del público, Mito regresó días más tarde a Nadie Dice Nada dispuesto a conquistar a Angelita y volvió a hacerse viral con sus técnicas de seducción.

Ahora, el galán de Luzu TV redobló la apuesta y sorprendió a la cantante al aparecer disfrazado de oso con un ramo de flores. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios acerca de este romance que comenzó como broma pero podría hacerse realidad.