El destino elegido por los argentinos en el exterior: el boom de Florianópolis que estalló en Google

Playa de los Naufragados: es la última playa del sur de Florianópolis, se ubica a unos 40 kilómetros del centro. No es de fácil acceso, ya que solo se llega en barco o por senderos a pie. No hay construcciones, ni infraestructuras, solo bares de los habitantes de la villa. Se destaca por sus arenas blancas, sus aguas color azul oscuro y su gran tranquilidad. Una de las actividades de la playa es hacer una caminata hasta el faro de 1861, rodeado por los cañones del Fuerte de Naufragados.

Lagoinha de Leste: está situada en el extremo sudeste de la isla y sólo es accesible por barco o a pie. Es una de las playas consideradas entre las más bellas y desiertas. Se distingue por sus grandes olas y por su forma de ensenada. Una de las actividades para hacer, es realizar un paseo en barco desde Pantano do Sul.

Praia de Canajurê: se ubica frente a la Ilha do Frances, entre Canasvieiras y Jurere. Su acceso es por un sendero a pie. No hay infraestructura y no son habituales los vendedores ambulantes, por lo que se recomienda llevar comida y bebida para pasar el día. Se caracteriza por ser una playa tranquila, con agua tibia y perfecta para ir en familia con los más pequeños.