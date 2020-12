Por vía terrestre, en vehículo particular o en ómnibus de larga distancia: Se deberá presentar únicamente la declaración jurada que se obtiene en la página del COE: https://coe.tucuman.gov.ar

Por vía terrestre, en vehículo particular o en ómnibus de línea: Se deberá presentar la declaración jurada que se obtiene en la página del COE y la reserva confirmada en un alojamiento de la provincia. En caso de no contar con reserva, se deberá presentar un estudio PCR no detectable realizado en las 72 horas previas al inicio del viaje.