La Justicia en Tucumán se está encaminando a tener su propio Código Procesal de Familia, según lo revelado por la jueza de Familia del Centro Judicial de la Capital doctora Valeria Brand, quien dijo que el tema tiene estado parlamentario. Estos son algunas de las apreciaciones sobre el tema de la magistrada en una entrevista televisiva.

- ¿Dónde nació y donde se formó?

- Nací en Capital Federal hace, exactamente 50 años y a los 10 años, por cuestiones de mudanza familiar, me trasladé con mi familia a Tucumán y, a partir de allí, nunca más volví y soy más tucumana que porteña. Me formé, hice toda mi carrera universitaria y toda mi carrera profesional y toda mi preparación para la magistratura acá en Tucumán y hace 11 años que soy magistrada.

-¿Su padre que hacía?

- Mi papá era empleado privado, mi mamá era en su momento estudiante de Ciencias Económicas. Se trasladaron a vivir acá, en el año 82, en plena Guerra de Malvinas. Acá tuve mis dos hermanos. Mi padre forjó su negocio y, al día de hoy, lo sigue teniendo. Mi mamá es ama de casa.

- Doctora vamos a hablar ahora sobre los cambios en la justicia de familia.

- La justicia de familia viene de la mano de la justicia en general. Este último tiempo toda la justicia provincial ha tenido sensibles y notorios cambios. Nosotros, llamamos a esto, la mejora constante, porque a partir de la digitalización el Poder Judicial ha tenido un vuelco enorme, que no solo se ve en el resultado final. Es decir, no sólo se ve en un número, se ve también en el devenir del procedimiento. Hemos podido, a partir de la digitalización, implementar un sistema mucho más ágil de trabajo que le permite al justiciable acceder de manera más rápida a la justicia, Tener una tutela más efectiva de sus derechos y, en un tiempo claramente útil, que en definitiva, es a lo que siempre bregamos por llegar. Y la justicia de familia no fue ajena a esto. Nosotros tenemos un Código Civil que va a cumplir siete años. Que quizás, haya sido en el fuero nuestro, en el que mayores cambios propusieron y, a partir de este proceso de digitalización, vemos cómo se puede, en la práctica, llevar adelante esos cambios, que hasta hace unos diez o doce años eran impensados.

- ¿Se trabaja más con la digitalización?

- Muchísimo más. Porque la afluencia de escritos es inmediata. Ustedes piensen que el justiciable puede ingresar en el sistema informático un escrito, durante las 24 horas en 365 días del año. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no es así. Si, eso es así. Tenemos escritos ingresados a las 5 de la mañana, a las 2, a las 7, a las 9. Entonces eso provoca que el expediente digital tenga una fluidez y una inmediatez de trabajo que antes no tenía el sistema escritural. Y, a la vez, porque también permite trabajar en simultáneo, distintas funciones procesales, cosas que antes con el sistema escritural tampoco se podía.

-¿Qué opina sobre el Código Procesal Civil que se aprobó recientemente?

- No puedo opinar más que bien. Es un avance enorme. Yo quiero contarles que hemos trabajado muchísimo. Y porque digo “hemos”, porque, en su momento, cuando se convoca a la comisión interpoderes y se nos dice: hay posibilidad de reformar, de reestructurar los procedimientos, allá por el año 2018. Teníamos muy poquito de Código Civil nuevo. Dijimos fantástico. Y empezamos a trabajar todos los fueros, todos los fueros civiles y allí surgió la posibilidad de escindirnos y, de generar, una comisión que siguiera trabajando en el CPC(Código Procesal Civil), que se aprobó recientemente. Y, otra comisión, que trabajamos durante casi dos años, en generar un anteproyecto de Código Procesal de Familia, que hoy ya está en la Legislatura y que tiene tratamiento parlamentario.

- ¿Usted dice que el fuero en familia tendría un código propio?

- Así es. Se trabaja en eso es.

- ¿Se escindirían del resto?

- Totalmente. Nosotros somos el único fuero que nunca tuvo código procesal propio. Imagínense que el Código Procesal Laboral, tiene casi 20 años; el fuero Contencioso Administrativo, tiene el Código Procesal Administrativo; el foro penal tiene Código Procesal Penal. Y hoy se impone la necesidad de un Código Procesal en Familia, atento a estos cambios que trajo el código en fondo.

- No era el criterio, vamos a la Facultad de Derecho, que todos los civiles estaban juntos, incluido familia.

- Claro, pero sabes que nosotros somos formados en una universidad con un código de velezano, de hace 180 años. Ustedes imagínense, Vélez (Dalmacio Vélez Sarsfield), en su momento haber ideado esa maravilla de código y, haberse adelantado en el tiempo, a cuestiones claves como la afiliación. La verdad es inmejorable. No se puede no hablar bien. Pero hoy este nuevo Código Civil impone la necesidad de normas procesales específicas para el fuero. Porque nosotros nos hemos transformado en un foro muy residual. Nosotros hoy tenemos una multiplicidad de colectivos vulnerables con los que tratamos. Usted imagínese que nosotros tratamos con niñez, con adultos mayores, con personas violentadas, con comunidades indígenas. Tratamos con todos los colectivos vulnerables, con la discapacidad, con la inclusión de los restringidos a la capacidad. De modo tal, que nosotros tenemos una multiplicidad de temas, que, en este proyecto de código procesal, en el que nos hemos abocado, es a generar un tipo de procedimiento para cada caso. Para que para que el justiciable pueda tener de manera rápida e inmediata un proceso breve corto y establecido en función a lo que viene a pedir. Saliendo de ese viejo esquema del proceso ordinario, del sumario y del sumarísimo, que te encorsetaba a procesos larguísimos, en donde los justiciables esperaba años para una sentencia. En donde se encontraba con que, de pronto, no podía llegar a una sentencia en un tiempo útil. Esto va de la mano de que todo el Poder Judicial generó esta mejora constante.