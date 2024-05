Suspendieron el servicio de la empresa de transporte de pasajeros San Pedro de Colalao

En comunicación telefónica con el periodista Germán Valdez, en el programa televisivo Tucumán con Todo, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta explica la situación de la empresa San Pedro de Colalao, las razones por las cuales la entidad decidió la suspensión del servicio, y cuáles serán las soluciones paliativas para los usuarios.

--Jorge Berreta, ¿nos puede explicar qué es lo que pasó con la línea que va a San Pedro de Colalao y cómo la AETAT decidió tomar o asumir la responsabilidad de cubrir ese recorrido?

--” Son múltiples factores. El gremio de UTA le paró la línea ayer, adjudicando supuesta falta de mantenimiento y de seguridad en las unidades, y la Secretaría de Transporte y la Dirección de Transporte tomaron la decisión de suspender el servicio de San Pedro de Colalao en un tiempo prudencial de 7 días, en principio. El señor Gobernador (Osvaldo Jaldo) nos hizo saber que necesitaba que la gente que tenía que retornar a su hogar, no se quede sin servicio, por lo cual nos pidió que hagamos el esfuerzo de cubrir el servicio de forma provisoria. Y así muchas empresas de nuestra institución, aquellas que pudieron, aportaron unidades y conductores, y a partir de las 4.30, 5 de la tarde, salieron los primeros servicios, un servicio de emergencia, demostrando la responsabilidad social y empresarial por parte de las empresas que se nuclean en nuestra institución.”

La empresa fue suspendida por el estado de las unidades. Foto: web

--¿Cuántas unidades más o menos se necesitan para hacer estos recorridos? Son dos tramos, ¿no es así?

--” Sí, uno que va hacia el norte, uno que se va hacia el sur, uno que llega hasta Florida, hacia el sur, y al norte, bueno, el más conocido, San Pedro de Colalao, Trancas, etc. Por diagrama están en 38, 40 unidades, nosotros en este servicio, reitero, de emergencia, estamos prestándolo alrededor de 18, 20 unidades, cubriendo los servicios más importantes y de mayor demanda. Hubo que improvisar y estuvimos al pie del cañón. Ayer salieron todas las unidades sin cobrar boletos porque estos ramales no tienen tarjeta, por lo tanto, no había boletos, ni conocíamos los códigos, ni los valores. Por lo cual ante el pedido del señor Gobernador, los salimos a cubrir en forma gratuita hasta hoy al mediodía, que se regularice el tema de qué boleto nos van a asignar en forma provisoria.”

--Entonces hasta hoy, al mediodía, van a funcionar gratuitamente.

--” Sí, porque no tenemos cómo cobrar, no tenemos herramienta para cobrar, no hay boletos. Vamos a tener una reunión, seguramente con el contador (Vicente) Nicastro, con el director de transporte Sergio Apestey y su equipo, para ver cómo seguimos adelante en este servicio de emergencia provisorio.”

--Entonces esto es una decisión directa del Gobernador.

--” Sí, señor, sí, fue un pedido directo del Gobernador por intermedio de los interlocutores, para que la gente pueda tener servicio.”