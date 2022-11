Susana Giménez visitó Tucumán y fue homenajeada en el Festival Lules Canta a la Patria

La llegada de Susana Giménez revolucionó Tucumán. La diva fue invitada para participar de la edición 50 del Festival Lules Canta a la Patria, en la localidad ubicada a 20 kilómetros de la capital provincial.

Durante la tarde del miércoles, Susana llegó a la provincia y brindó una conferencia de prensa en un hotel céntrico, donde destacó y agradeció la invitación y se mostró muy cálida ante los presentes. Allí estuvo acompañada por el intendente Carlos Gallia y la Secretaria de Cultura y Educación del municipio, Martha Albarracín.

Susana Giménez visitó Tucumán. Foto: Mariana Herrera.

“Me encanta estar acá”, comenzó diciendo la actriz, al tiempo que recordó su amistad con los tucumanos Mercedes Sosa y “Palito” Ortega.

Al ser consultada sobre expresiones en contra de su visita a Tucumán, por parte de un sector de la política tucumana, manifestó que: “Saben todos mi pensamiento, nunca me meto con la política, porque pienso que la política y el arte no se pueden mezclar. Ya todos saben como pienso y respeto a los demás como piensan”.

“Siempre que voy a distintos lugares del mundo, me emociona el cariño de la gente y me hace recordar todo lo que hice en mi vida, los 35 años que entré a la casa de ustedes y de toda América”, dijo con relación al reconocimiento de la ciudad de Lules.

Susana Giménez visitó Tucumán. Foto: Mariana Herrera.

Con relación a su futuro en la televisión comentó que aun no tiene cerrado su presencia en la televisión para el próximo año: “estamos hablando, lo que habían comprado no me gustaba para hacerlo. Si hago, quiero hacer mi programa, una entrevista y juegos o el Imbatible, las cosas que son muchos más lindas para hacer”.

Sobre el final de la charla, Susana recordó los inicios de su carrera, “me casé muy joven, y me separé a los tres o cuatro años y ahí si empecé de abajo porque no tenia ni un peso. El día que yo me fui y decidí dejar a mi marido, agarré una valija colorada, a mi hija que tenía un año y medio y diez mil pesos y me fui para siempre. Dije tengo que hacer mi camino, porque cuando estas así no te ayuda nadie, y me anoté en Aerolíneas Argentinas para ser azafata, también lleve mi foto a una empresa que contrataba modelos. El mismo día me ofrecieron un comercial y ser azafata de Aerolíneas, yo dije `ta te ti` y elegí modelo, menos mal, la verdad que elegí bien, y el resto ya lo conocen”.

Susana Giménez visitó Tucumán. Foto: Mariana Herrera.

Lules Canta a la Patria

Los festejos por la fundación de la ciudad de Lules y las 50 ediciones del festival, continuarán esta noche y se extenderá hasta el sábado.

Entre los artistas que pasarán por el escenario de Lules Canta a la Patria, se encuentran Luciano Pereyra, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, El “Loco” Amato, La Barra, Axel y artistas locales.

El precio de las entradas para la noche del jueves es de $1000 la general, $3000 la Vip, mientras que las dos noches restantes el precio de la general se mantendrá y la entrada Vip bajará a $2000. El evento se realiza en el Club Almirante Brown de Lules con inicio todas las noches a partir de las 21-