Sigue la polémica por el apoyo de colectiveros a Massa

El empresario Jorge Berretta salió a aclarar sobre las versiones en algunos medios locales sobre una posible campaña del miedo que se lanzó desde algunos empresarios del transporte que colocaron carteles señalando la crisis que existiría en el sector si gana Javier Milei en el balotaje.

Berretta comenzó diciendo “la institución en pleno (A. E. T. A. T. - Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) apoya la gestión del gobernador, Osvaldo Jaldo, desde nuestro trabajo, desde nuestro esfuerzo, desde nuestro endeudamiento, y porque sabemos la voluntad de no esconder el problema del transporte”.

Dicho esto, remarcó, “algunas empresas, en base a lo que escuchamos en campaña, más un informe de 600 economistas independientes e imparciales, donde hablan, dicen y expresan, con fundamentos, que lo que propone Milei en su campaña, en materia económica, es totalmente imposible de cumplir y que rompería el país”.

Prosiguió señalando que “en base a esto, más lo que sabemos por la propia oposición, de que una vez que asuman, las compensaciones tarifarias nacionales, dejarían de existir en el país, y en particular en el interior, que ya bastante dañado está. Y, sumado a esto, que sin coparticipación la provincia no podría acompañar o cumplir con las compensaciones tarifarias provinciales. Algunas empresas, no institucionalmente, decidimos expresar lo que sabemos, lo que pensamos, y lo que puede pasar si es presidente Milei. En definitiva, el fin del transporte. El pasajero no puede pagar 700, 600, 550 pesos, y no hay como sustentar el servicio en caso de que gane el libertario y aplique las políticas que expresamos. Por el otro lado, tenemos que decir que hemos criticado, y lo seguimos haciendo, la forma distributiva de las compensaciones nacionales de este actual gobierno, pero creemos que hay un sistema que con gestión, y con reclamos y con gestión, se puede mejorar, que es el existente”.

Subrayo que “si tomamos las dos propuestas electorales o propuestas de campaña, vemos que entendemos, en base a todos los informes que tenemos, que le va a hacer mucho daño al país a nuestro criterio, hay un ciudadano más que nos estamos expresando por las políticas que quiere aplicar Milei”.

Por el otro lado, prosiguió, “vemos un Sergio Massa inclusivo donde ha ofrecido o ha dicho que dos lugares muy importantes controladores en la nación van a ser para la oposición, más un gabinete de unión nacional, y creo que es lo que necesitamos”.