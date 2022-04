Por unanimidad, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó el Presupuesto 2022 y una nueva moratoria de tasas y tributos municipales.

“Es fundamental darle las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo Municipal para que lleve adelante su gestión. Lo autorizamos para que el ejecutivo municipal pueda trabajar en la gestión de obras y con todos los servicios. Si bien hay algunas quejas de algunas bancadas sobre la distribución de las partidas, es responsabilidad de la intendencia solucionar las problemáticas de los vecinos”, explicó Fernando Juri, quien presidió la sesión.

“Es complejo el momento, el peronismo debe estar unido para poder afrontar esta gestión. Llamo a la reflexión de los sectores internos del peronismo a nivel nacional para limar las asperezas y no afectar la institucionalidad o la gobernabilidad. Acá en la Provincia no existe este tipo de diferencias, el gobernador Osvaldo Jaldo y el jefe de Gabinete Juan Manzur, trabajan de forma coordinada y lo vemos todos los días. Esa problemática que está a nivel nacional, en la provincia no la tenemos”, reflexionó con relación a la interna del Frente de Todos a nivel nacional.