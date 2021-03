Atlético Tucumán igualó 2 a 2 ante el conjunto rosarino, por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

La “Lepra” se puso en ventaja pero en el segundo tiempo Atlético lo dio vuelta con goles de Augusto Lotti y Guillermo Ortiz. Pero tras un lateral, la visita logró empatarlo casi en tiempo cumplido.

Omar De Felippe habló una vez terminado el encuentro y consideró justo el resultado. “Haciendo un análisis del juego lo es. El equipo hizo méritos para ganar pero fuimos ingenuos. Esto es fútbol y tenés que estar 95 minutos atento. Hicimos dos goles y ellos dos, en definitiva es justo. Dimos vuelta un partido jugando al fútbol”, dijo.

Además agregó que “nos vamos con dos puntos menos, el triunfo hubiera significado estar cerca de zona de clasificación”.

A causa de las lesiones en el medio campo (Erbes y Mussis), el entrenador decidió incluir a el juvenil Abel Bustos, quién hizo su presentación oficial en el equipo.

“Me pareció muy bueno el debut de Bustos. Hizo un partido correcto. Le pedimos que tenga la misma tranquilidad cuando juega en Reserva. Teníamos desconfianza por la amarilla y por eso lo sacamos”, expresó.

En el partido contra Huracán De Felippe se mostró muy ofuscado por las decisiones arbitrales y cuando se le preguntó al respecto no quiso opinar: “Tomé la decisión de no hablar del arbitraje. Ese análisis lo dejo para los periodistas. Me da la sensación de que ya nadie habla de ciertas cosas”.

También destacó “la personalidad para salir a buscar el partido” y sobre el equipo de Germán Burgos dijo que “jugamos contra un equipo importante con jugadores de jerarquía”.

“A este partido había que cerrarlo y una ingenuidad nos sacó dos puntos importantísimos. No ganamos porque no hacemos un gol más que el rival pero vamos a seguir trabajando en este proceso que recién comienza pero siempre mirando al futuro”, concluyó.