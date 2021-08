Atlético Tucumán cayó 1 a 0 en su visita a La Plata con un golazo de Brahian Alemán, en el epílogo del partido.

“Fue un partido difícil y parejo que se definió en la última pelota. Se les dio a ellos, se nos podría haber dado a nosotros, así es el fútbol. En la última pelota se nos fue el punto. Hay que mirar para adelante”, comenzó diciendo en la Conferencia de Prensa, el DT Decano.

La roja al juvenil Marcos Valor fue exagerada para De Felippe que cuestionó al arbitro Hernán Mastrángelo. “Lo expulsaron al pibe porque se llama Valor y no lo conoce nadie. En el fútbol de ahora trabar una pelota es amarilla. Fue una falta insignificante. Si tiene otro apellido no lo echan. La expulsión condicionó al equipo”, agregó.

Entre las variantes que realizaron en el Decano, sumaron minutos los refuerzos Joaquín Pereyra y Matías Orihuela. Por su parte, Cristian Menéndez, que también viajó no ingresó.

El DT aún no puede contar en su totalidad con las incorporaciones pero aclaró que hay que tener paciencia.

“El equipo lo buscamos todas las semanas. Pasan cosas, se lesionan, te expulsan jugadores. Hoy de mitad de cancha para adelante, en el primer tiempo, no estuvimos finos en la gestación del juego. En el segundo lo mejoramos, pero bueno, no alcanzó. Gimnasia puso pibes de buen pie y tienen buenos lanzadores. Me voy conforme con lo que hicieron en el segundo tiempo. Hay que tener paciencia y buscar el equipo, todavía tenemos refuerzos que no pueden jugar. Tratar de buscar una regularidad en el juego, sumar más y que los muchachos vuelvan a aparecer”, finalizó.

El sábado próximo desde las 13.30, Atlético Tucumán recibirá a Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio José Fierro, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.