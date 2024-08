Multas y sanciones por quemas de cañaverales

“Venimos insistiendo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la quema, especialmente de caña y también de maleza. Estamos siendo implacables. Tenemos mucha quema. Se han realizado los procedimientos correspondientes. Estamos labrando las actas, los procedimientos administrativos y también las denuncias penales que correspondan al propietario de la finca en donde ocurren estos acontecimientos”. Esto dijo el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad,en conferencia de prensa donde informó “cómo trabaja la provincia para prevenir, fiscalizar, multar y denunciar ante la justicia, la quema de vegetación en Tucumán, particularmente de caña de azúcar y malezas, así como el vertido de vinaza por parte de los ingenios”. Abad fue acompañado por el secretario de Producción, Eduardo Castro; el jefe de Policía, Joaquín Girvau y el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Producción, Facundo Moreno Majnach.

Mas adelante el ministro agregó que “estamos también aplicando multas a algunos ingenios que tienen que ver con la contaminación ambiental por el derramamiento de vinaza en la cuenca del Río Salí.Esto es para todos aquellos que tengan que ver con la producción. Vamos a seguir siendo implacables en este tema. Tengan mucho cuidado porque estamos haciendo las denuncias penales. Esto no va a ser gratis porque entendemos y sabemos que muchos de los casos de quema de caña son voluntarios”.

Por su parte Castro que en el departamento de Fiscalización Ambiental “se llevan labradas 55 actas aproximadamente y ya se les dio el curso a la Justicia para que tomen cartas en el asunto. De parte nuestra, corresponde salir, controlar y concientizar a la gente que la quema de caña no es un beneficio para la producción ni para el medioambiente”. Reveló que “las actas son 18% de caña en pie y el resto de rastrojo de caña. De ingenios solo hay cinco actas recibidas por caña quemada, de las cuales se comprobó que no era intencional la quema”. Agregò que:”Nosotros tenemos ya consolidada una multa para el Ingenio Bella Vista por vuelco de vinaza. Hubo un camión que transportaba vinaza que no estaba en condiciones para hacerlo y hubo un vuelco en uno de los caminos internos del ingenio. Ellos fueron los que hicieron la denuncia. Posteriormente tomamos intervención y hoy ya está la multa ejecutada y labrada para ver que el Departamento Legal haga lo que corresponde”.

Tambièn Castro recordó que “en el año 2022 se quemaron 78 mil hectáreas de caña; en el 2023 fueron 28 mil hectáreas y en lo que va del 2024 no tenemos la evaluación todavía, pero te da la pauta que el año pasado, que no hubo helada fuerte, no se produjeron los incendios que hubo este año”. Aclarò que “la quema baja puntos de rinde y produce daño al suelo, al tiempo que explicó que este fenómeno se debe a cuestiones culturales en algunos casos”.