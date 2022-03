Durante la tarde del martes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, inauguró 6000 metros cuadrados de pavimento articulado en el barrio Ingenio Lules, de la ciudad homónima, que además se complementa con la misma cantidad de metros de luminarias led.

“Esta es una obra que mientras la caminaba los vecinos me decían que hace 40 años que la vienen esperando que es uno de los ingresos al ingenio Lules y que muchos pensaban que no la iban a poder ver y quiero agradecerle al intendente que a través de su gestión pudo hacer realidad el sueño de muchos luleños que viven aquí. Esto además, con el alumbrado público de última tecnología, mejora no solo la urbanización sino también que tiene que ver con la seguridad de todos los que transitan por estas calles”, manifestó el gobernador.

Del recorrido también participaron el intendente local, Carlos Gallía, y el comisionado comunal de San Pablo, Sergio Castro, además de concejales y funcionarios locales.