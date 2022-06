Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) señaló que hoy se encuentra en diputado de la Nación el tratamiento de los subsidios para el transporte de pasajeros del país. Además, aclaró que el apoyo del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo evitó que se hubieran registrados paros en los últimos tiempos en esta jurisdicción. Estos son los tramos más importantes de la conversación de Berreta en el programa televisivo Primer Plano.

- El tema del transporte de pasajeros. Siempre es como de situación latente, que en cualquier momento hay un conflicto. ¿A que se debe?

- Se debe fundamentalmente a la forma discrecional y, por lo tanto, la forma de discrecional es la distribución de los subsidios nacionales. Mejor dicho, compensaciones tarifarias. Que discrimina desde hace muchísimos años, desde el gobierno de (Mauricio) Macri a la fecha. Este gobierno tampoco lo ha solucionado. Se discrimina a todo el sistema de transporte del interior. Cuando digo el sistema de transporte: usuarios, que pagan tarifas más caras; empresarios y trabajadores. Esta es la realidad de lo que está pasando hoy en día. Un sector que soportó, pasó y afrontó la pandemia, con 8 por ciento de recaudación. Hablo del periodo de cuarentena, donde no hubo un solo despido. Y, si estamos funcionando hoy en día y hemos evitado todas las medidas de fuerza, debo destacarlo y valorarlo, es por la gestión del señor gobernador el contador (Osvaldo) Jaldo, por la celeridad en las gestiones, por la impronta que le pone y, lógicamente, por el apoyo financiero. Esta es la realidad. Este lamentable hecho de discriminación no es patrimonio de Tucumán, únicamente, de todo el interior. Fíjese que, gracias a Dios, gobernadores, diputados y senadores, empezando por el norte grande y encabezado por el contador Jaldo marcaron esta asimetría y la necesidad de mayor equidad. Todas las esperanzas están puestas hoy en día en la gestión que se está llevando a cabo en diputados, donde quedó muy clara esta asimetría, este perjuicio a todo el sistema del interior. Todas las esperanzas están puestas en el legislativo nacional.

- Aumentaron el precio del boleto y hubo una serie de críticas en las redes. Cómo lo tomaron ustedes, los empresarios.

- Son entendibles, no justificadas. Son entendibles porque el ciudadano no tiene por qué saber o no tiene por qué entender, no tiene tiempo. La situación nuestra, le voy a explicar el valor de un viaje. El valor de un boleto, está compuesto hoy en día por las compensaciones tarifarias nacionales, las provinciales y lo que se le cobra al usuario. Una decisión política. Así no llegamos al valor real de lo del estudio técnico del costo. Estamos muy lejos, por lo cual estamos trabajando, desde 2018 la fecha, en base a endeudamiento, planes, refinanciaciones que hoy pesan sobre la espalda, sobre la economía de las empresas que realmente, hoy por hoy, seguimos trabajando en base a endeudamiento. La gente se pregunta: ¿por qué siguen trabajando? Seguimos trabajando porque nosotros queremos defender nuestras empresas, las fuentes de trabajo, tenemos compromisos contractuales, comerciales, todos diferidos y porque creemos que tienen que mejorar esta situación en algún momento. Esto comienza, y lo voy a repetir, en el gobierno de Macri, después del Pacto Fiscal, donde es una foto de hace tres años atrás, cuatro años atrás y, lamentablemente, este gobierno nacional no solucionó el problema. Se quedó con la foto y no con la película. Con un 60 por ciento de inflación interanual. En el sector, la inflación es mucho más. le doy dos ejemplos cortitos: una cubierta cuando comienza la cuarentena, 20 de marzo 2020, valía precio final 28 mil, importada, hoy en día está entre 150 y 170 mil pesos finales. Le doy otro dato más traído a esta realidad y más cortito: enero de este año el litro de gasoil mayorista o a granel, 91 pesos, ya con sobreprecio. En los surtidores en el valor de cartel está más barato, hoy en día lo estamos pagando 210 y el que menos paga 190 pesos. Entonces todas las compensaciones que estaban presupuestadas, son una foto de hace nueve meses atrás, son una foto de noviembre del año pasado cuando se pensó a tratar el presupuesto. Esta es la realidad.