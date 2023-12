La intendente de San Miguel de Tucumán Rossana Chahla, denunció amenazas de muerte de empleados despedidos del municipio

La intendenta de San Miguel de Tucumán, doctora Rossana Chahla, habló en conferencia de prensa sobre las situaciones registradas desde la semana pasada tras el anuncio de desafectación de personal municipal nombrado de forma irregular por la anterior administración.

En primer lugar, la jefa municipal dio detalles sobre el personal desafectado por el decreto nro. 6314 y por la caída de contratos temporarios, medidas que alcanzan a un total de 2529 personas incluidas a la planta de manera irregular por la anterior administración. Resultado al que se llegó gracias a una investigación interna realizada por una comisión especial conformada desde la Secretaría General del Municipio.

De la cifra señalada, 590 personas habían sido designadas por la gestión precedente entre el 1 de septiembre y 27 de octubre: 180 designaciones directas en planta interina y 410 designaciones en planta interina con contratos previos. Por otra parte, fueron desafectadas 1107 personas que habían sido nombradas entre el 30 de mayo y 30 de junio de este año a través de 27 decretos, de las cuales sólo 47 contaban con una antigüedad mayor a cinco años. Por último, 1422 personas dejarán de formar parte de la planta municipal hasta el 31 de diciembre debido a la caída de contratos que, en promedio, no superan $ 50.000; personas que se encontraban prestando servicios de forma precaria.

“La planta de San Miguel de Tucumán era de 4300 personas, el presupuesto que se ha enviado el ex intendente para ser aprobado para el 2024 es para 4300 personas, sin embargo, fueron nombradas un total general de 2529 del 1ro. de junio a la fecha. Eso habla de la irresponsabilidad, porque tampoco se amplió el presupuesto para pagar a estas personas”, señaló la intendenta al tiempo que fundamentó su decisión: “Señor vecino y vecina, no estoy bajando gente para poner gente mía, Estamos siendo correctos en cuanto al gasto público para poder tener un porcentaje importante de lo que ingresa al municipio para llevar los servicios a la gente. Dijeron que el 27% se gasta en personal. No es así, es una mentira porque lo hicieron sobre 4.300 personas poniendo solamente el básico, eso el 27% pero tenemos más del 50% de lo que gastamos en las tasas que ustedes pagan, que el señor vecino paga para que se devuelva la ciudad, que no se está haciendo, vamos achicar el gasto público para que pueda volver al vecino, en obras.”

La jefa municipal también se refirió a la presencia de familiares de funcionarios de la anterior gestión entre los designados de forma irregular. “Hemos encontrado parientes en distintos lugares, son más de 41 parientes de ex funcionarios. Están con nombre y apellido, cosa que no nos parece que sea correcto. Y también quiero decirles que, dentro de esta cantidad de personal, reconocemos a aquel personal que está trabajando, aquel personal que está brindando servicios y que es necesario para el normal funcionamiento del municipio. No entiendo realmente el cuestionamiento cuando hay gente que estuvo adscripta mucho tiempo y que recién hoy viene al municipio, que sea tan necesaria”, indicó.

En cuanto a la situación que se vive desde el viernes pasado en las puertas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la intendenta demostró su preocupación por la escalada de violencia. Además, confirmó que se hizo ante la Justicia provincial una denuncia penal por amenazas recibidas por la alcaldesa y otros funcionarios del Gabinete por vía telefónica. “Nos preocupa sobremanera la intencionalidad que tenemos afuera, la violencia que ayer empezaron a atacar el edificio y en eso también puede caer alguna persona, herir a una persona, matar a una persona. Y en ese contexto es que hice la denuncia penal, con todas las pruebas, con todos los vídeos, con todos los nombres de las personas y lo que llama la atención, es que funcionarios elegido por el pueblo, ex funcionarios, concejales, legisladores no den el ejemplo y estén incitando a la violencia a la gente. Esto nos preocupa de sobremanera”, manifestó Chahla y añadió: “Estamos muy preocupados por el tenor de violencia, porque cada vez son más las amenazas que recibimos y quiero denunciar públicamente que si ocurre algo grave, una muerte, un herido voy a responsabilizar directamente a estas personas. Hemos recibido muchas amenazas hablando hasta incluso de muerte”.

Por último, dio un contundente mensaje acerca de lo considera la vieja forma de hacer política y la posibilidad de sentarse a dialogar con los dirigentes políticos que de alguna forma instigaron la situación de violencia en las afueras de la Municipalidad. “Yo no soy violenta, así que jamás me sentaría con una persona que instiga la violencia, sí me senté con concejales, legisladores de la oposición, tranquilamente a hablar ayer, de ese espacio político, que son muy correctos y que no están en todas estas movilizaciones de este tipo, porque ese modus operandi ya lo sabemos, están acostumbrados, por eso dije que se acabó el patoterismo acá. Se acabó esta forma de actuar, la gente ya quiere otra cosa y para eso me eligió. Yo estoy acá para decirle a los vecinos que estoy más firme que nunca, que las decisiones que tome van a ser las correctas, que le voy a administrar su plata como corresponde, porque es de todos los ciudadanos que aportamos y que pagamos para que tener un buen servicio y no para tener gente por poner”.