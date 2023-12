El gobierno ofrecerá 80 mil pesos pagaderos en dos cuotas

Se ofrecerán $80.000 pagaderos en dos cuotas, en diciembre y enero, teniendo en cuenta que ya se dio un anticipo de $40.000 que se pagó en noviembre”, sostuvo el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, al indicar que hoy miércoles se cerrará la segunda ronda de conversaciones con los gremios para acordar una recomposición salarial. El funcionario agregó que “haremos la oferta que estamos dispuestos y que podemos cumplir en cuanto a la actualización salarial en base a cada sector, que tienen distintas escalas salariales y códigos” Aclaro que el “aumento será no remunerativo, pero que en febrero, cuando se revisen las paritarias, se tendrá cuenta en qué porcentajes influyó en cada sector para noviembre y diciembre, y se ajustará lo que haya que ajustar”.

Enfatizó que “lo que hizo el gobernador, Osvaldo Jaldo, anteriormente –en comparación con otras provincias que todavía no saben si podrán pagar el aguinaldo–, confeccionando el cronograma de pagos que ya se está efectivizando con el 80% del mes de noviembre”. Continúo señalando Amado que “la semana que viene, si se firman las actas acuerdo con todos los gremios entre hoy y mañana, la provincia estaría pagando los $40.000 que quedan en el sueldo entre jueves y viernes; la próxima semana, a partir del 18 de diciembre, se pagaría el aguinaldo”. Mientras que, el mes de diciembre, con el 20%, se abonaría entre Navidad y Año Nuevo, para que entre el 6 y 7 de enero finalice el pago del mes diciembre”. Finalizó diciendo que “hubo entendimiento con los gremios, pero también hubo preocupación. No sabemos qué va a pasar al asumir un nuevo presidente a nivel nacional, no sabemos cuál será la relación con las provincias, qué aportes van a recibir y cómo quedará la coparticipación en medio de una recesión, que hace que los ingresos coparticipables a nivel nacional y la recaudación provincial caigan. A pesar de eso, concluyo, el gobernador decidió dar el cronograma de pagos para dar tranquilidad a los trabajadores”.