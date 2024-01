Guillermo Francos: "La actitud que toma el gobernador Jaldo es una actitud patriótica"

“Le diría a los tucumanos que tienen un buen gobernador, que tiene un gobernador serio, que ha luchado por los intereses de la provincia. Él me ha planteado de entrada los temas del azúcar. Me ha planteado el tema del limón. Me los ha planteado con mucha claridad. Lo hemos escuchado”, esto es lo que señaló hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con el periodista Exequiel Rodríguez, en Radio del Plata, de esta provincia.

En otro tramo de la conversación volvió a hablar del mandatario provincial, cuando pidió que los argentinos “confien, que, entre los gobiernos provinciales y el gobierno de la Nación, vamos a poder cambiar la Argentina. A mí me parece que la actitud que toma el gobernador Jaldo es una actitud patriótica. Es anteponer cualquier interés partidario a los intereses de la Nación y de la provincia también. Entonces, yo, por eso le digo, le tengo un enorme respeto político a esa posición. Y yo creo que hay varios gobernadores que están en la misma posición que el gobernador Jaldo, más allá de sus pertenencias políticas”.

Remató enfatizando que “quiero destacarlo: el gobernador Jaldo no reniega de su pertenencia política al peronismo, pero entiende que la Nación está en una situación grave después de estos últimos años de gobierno. Y que hay que enfrentarlos”.