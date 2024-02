La Diputada Gladys Medina habló sobre el Bloque Independencia, constituido por tres diputados tucumanos

Con mucha precisión y convencimiento, la diputada nacional Gladys Medina, explicó porqué se constituyó el “Bloque Independencia”, que generó un temblor en el peronismo nacional, al separarse de Unión de la Patria, los tres legisladores tucumanos y formar un espacio con tinte provincial. Esta iniciativa de los parlamentarios tuvo el amplio apoyo del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo.

Medina es pedagoga, profesora de psicología, ciencias de la educación, licenciada en educación, concejal dos veces por Banda del Río Salí (su ciudad natal), legisladora en dos ocasiones y diputada nacional también en dos períodos. Esto es parte de la conversación en el programa televisivo “Tucumán por Todo”, que se emite por América Tucumán.

- ¿Cómo se conforma el “Bloque Independencia”?

- Ya fui diputada en otro periodo y en esta nueva gestión, con un nuevo bloque, el “Bloque Independencia”, bloque que hemos formado hace poquito, fresquito, integrado por tres diputados peronistas tucumanos, como es la compañera diputada nacional, Elia Fernández; el compañero Agustín Fernández, que presidente del bloque Independencia y quien les habla Gladis Medina. Hemos tomado la decisión juntos y apoyados por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, en este momento difícil, complejo, que estamos viviendo en el Congreso de la Nación, especialmente por lo sucedido y vivido, que es de público conocimiento, en la Cámara de Diputados. Nos hemos separado de nuestro bloque original, que es el bloque Unión por la Patria, debido a que había algunas diferencias y las diferencias tenían que ver, para nosotros, con defender nuestros intereses, que son los intereses de los tucumanos. Defender el azúcar, defender el citrus, defender el bioetanol, entre algunas de nuestras prioridades.

-¿Claro entre entre 100 diputados, más o menos, no defienden las economías regionales, puntualmente?

- Pero entre tres, sí. Son puntualmente para esto. Lo que pasa que la Cámara de Diputados está constituida por diputados de todas las provincias y nuestro bloque también, y bueno, quizás los intereses que tienen los diputados del bloque Unión por la Patria, son diferentes a los nuestros. Nosotros venimos a defender específicamente nuestra provincia. Hay grandes diferencias, por ejemplo, si uno ve los beneficios que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con respecto al interior y uno se da cuenta que es amplia la diferencia. Cuando hubo los subsidios, los subsidios a los servicios en cuestión de energía, el interior siempre quedaba relegado. Y así en cuestiones de transporte, los medios de transportes públicos en la provincia de Buenos Aires son muy económicos. Me tocó viajar en tren de Retiro a Tigre, pagué en el mes de diciembre 2023, 100 pesos. En el interior el transporte es mucho más caro. Nosotros como diputados venimos a cuidar los intereses de nuestra provincia, a alzar la voz, específicamente, por nuestra provincia y qué es por lo que nos han votado a nosotros los tucumanos, más allá de las cuestiones ideológicas políticas. Entendiendo que tenemos un gobierno en el país que lo han votado los argentinos y muchas de las leyes que llegaron al Congreso de la Nación fueron propuestas que hizo el presidente elegido por los argentinos, en campaña claro. Desde mi ideología soy y sigo siendo peronista. Al peronismo le debo todos los cargos que he ocupado y que me ha elegido el pueblo tucumano a través del voto popular, pero hoy tenemos una responsabilidad que es institucional, que tiene que ver con el gobierno nacional, que tiene que ver con el gobierno de nuestra provincia y todos los argentinos. Tenemos que trabajar y aportar para que al gobierno de la Nación le vaya bien y que para que a nuestra provincia, también le vaya bien.Hay diferencias, sí; hay discusiones, sí, pero, todos tenemos que aportar, para poder ayudar a sacar a este país, en este momento muy difícil para todos los argentinos, sobre todo si uno ve la situación económica, la inflación, la falta de trabajo y todos los temas que les preocupan muchos a nuestros vecinos y a los argentinos.