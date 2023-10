Jaldo es una persona de diálogo y consenso

“Osvaldo es persona de diálogo, es un político que no va a chocar ni a enfrentar a los demás, a no ser que sea extremadamente necesario”, estos fueron los conceptos del sociólogo y encuestador Mario Nahuz en el programa Primer Plano, que se emite por Canal 10 en dúplex con Radio 21 Tucumán. Los tramos mas importantes de la conversación con los periodistas Deborah Romina del Valle Aguirre y Germán Valdez, fueron los siguientes:

- ¿Cuál sería tu visión sobre Osvaldo Jaldo?

- Si hoy tuvieses que pensar en quién es Osvaldo Jaldo, yo te diría que es un peronista de cuna. Osvaldo nace dentro del peronismo, nunca se va por fuera del peronismo, y él transita todos los cargos posibles en el peronismo. Es intendente, legislador, diputado nacional, vicegobernador. O sea, no es alguien que de pronto llega, que nosotros hemos tenido muchos ejemplos en Tucumán, de gente que se incorpora al peronismo, inclusive por fuera del peronismo, en los casos más notados, Palito Ortega. Llega, entra, como gobernador.

-¿Alperovich?

- Alperovich otro caso distinto. ¿Por qué? Porque Alperovich viene de la oposición. Alperovich viene de lo que era el radicalismo en su momento. Y se incorpora también como gobernador. Sin embargo, Alperovich ya había tenido un tránsito por la legislatura. Osvaldo Jaldo ha tenido un tránsito por casi todos los cargos posibles, digamos. También ha sido funcionario de gobierno, ha estado en distintos cargos, en distintos ministerios. Uno de los más nombrados en los ministerios ha sido siempre el ministerio de Interior, donde él se termina de hacer conocer en el interior de la provincia, en todo lo que llamamos el interior profundo. Osvaldo llega legitimado por el peronismo en general.

- Además llega cómodo a la gobernación con la mayor cantidad de votos en la historia del peronismo. ¿Esto quizás demuestra el consenso que hay en su figura?

- Si bien la llegada de Osvaldo viene al poco tiempo de haber sido una interna muy cruda del peronismo, lo que a él nunca el peronismo le puede reclamar es que no es peronista. Entonces a él lo legitima eso, básicamente. Más allá de que él llega con un 56% de votos, una cantidad muy importante de votos a la gobernación, en realidad lo que a él le da la legitimidad absoluta es el peronismo tucumano. O sea, vos podes estar de acuerdo o no con Osvaldo. Vos podes ser manzurista o de cualquier otro extracto interno del partido, pero a Osvaldo no se le puede negar nunca su arraigo peronista.

- Mario, algo que se está viendo ahora antes de que asuma y quizás en los inicios de la gestión es la apertura que tiene con los distintos espacios políticos, analizando sus discursos, sus acciones. Habla del diálogo político, de la unidad, de la integración de los distintos espacios políticos. ¿Quizás es lo que lo caracteriza a él en esta etapa?

- Osvaldo, el que lo conoce de hace tiempo, yo lo conozco desde Trancas, o sea desde su principio. Osvaldo es consenso, Osvaldo es persona de diálogo, es un político que no va a chocar ni a enfrentar a los demás, a no ser que sea extremadamente necesario, donde también lo hace, pero en general es de consenso, es de sentarse en una mesa y charlar. Él tiene una política más racional, más lógica y menos emocional, lo que lo lleva a seguir estando por tanto tiempo.

- Y ahora plantea un gabinete también integrado por figuras de distintas fuerzas de Tucumán.

- Es que, a ver, si vos a esta altura de la política en la Argentina, sobre todo no terminas de entender de que, en realidad, hay que tratar de tener en el equipo a los mejores en cada tema, es porque no estás entendiendo la política. Hoy se precisa en circunstancias muy extremas, como estamos en la Argentina y en Tucumán también, las mejores personas para estar en los mejores cargos. Yo creo que en alguna medida esto también es lo que lo mueve Osvaldo para tratar de hacer un muy buen gobierno dentro de las posibilidades que puede tener. Dentro de todo, el gobierno de Osvaldo va a estar muy complicados, porque lo que se viene son cuatro años muy complicados, más allá de quién gane en la nacional. De acuerdo a eso puede estar un poquito menos o un poquito más complicado, pero complicado va a ser seguro. Entonces creo que tiene que esforzarse justamente en ajustar todo lo necesario para hacer un buen gobierno.

- Vos a planteas que era un nombre de consenso, pero cuando lo ves en la pelea de la interna con (Luis)Andrade era todo o nada. Después se para con Fernando Juri para enfrentarlo a Alperovich con la “fórmula JJ”, después con Manzur, Va por el diálogo, pero cuando ya se agota el diálogo no se achica.

- Osvaldo busca siempre el diálogo y busca el consenso. Trata de llegar a buen término como sea. En el momento que eso no se puede, no es alguien que escapa a la pelea. Él pone la cara y da pelea. Y paga los costos porque los paga. Entonces es una característica de él, pero el primer paso de él siempre es consenso. Siempre es el diálogo y buscar cuál es la manera de llegar a un arreglo.

- ¿Cuando vos analizas las encuestas, ¿qué es lo que espera la gente de Osvaldo?

- A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos un Tucumán que está muy sesgado por temas. Lo que se le pide primero es el tema seguridad. En este año hubo una mejora sustancial en el tema de seguridad en Tucumán. La gente percibió esa mejora en el tema de seguridad. La ley de narcomenudeo, el narcomenudeo, es una ley que la gente la revalorizó mucho. Y por eso a él se le está pidiendo mucho con el tema este. Pero el primer tema es seguridad, el segundo tema es económico en Tucumán. Y el problema del tema económico es que... ¿Hasta qué punto puede él dar respuesta al problema económico en Tucumán? Estamos colgados de Nación. En la medida en que la inflación venga de arriba, la inflación aca va de seguir siendo. Entonces, yo creo que por ahí es donde tiene que mostrar un gobierno ordenado y tiene que mostrar una impronta sobre la inseguridad muy importante.

- Vos que lo conoces mucho a Osvaldo, ¿crees que hay alguien que influye en él?

- Osvaldo charla mucho con muchísima gente. La última palabra es siempre de él. Te digo porque, yo he charlado con Osvaldo de mil temas distintos. El que toma las decisiones siempre es él y se hace cargo de lo que toma. ¿A qué me refiero? Puede haber muchos que hablen, pero como en otros gobiernos sabíamos decir, los “famosos orejas”, que les llamábamos por lo menos en nuestra época, de aquellos que les llenaban la cabeza. Bueno, a este señor no le van a llenar la cabeza tan fácil. Es un tipo muy racional y muy lógico para tomar decisiones. Puede charlar mucho. La decisión final siempre es de él.

Él definió la política. Por ejemplo, en el oeste estaba Regino Amado, más de Ministro del Gobierno. Exacto. En el este estaba Darío Montero, más de Interior. Es decir, la columna vertebral del gobierno es la política. Siempre va a ser así. Las dos figuras políticas de él.