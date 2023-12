Jaldo busca hacer un gobierno austero y controlado

El gobernador Osvaldo Jaldo adoptó una serie de medidas destinadas a buscar el equilibrio fiscal en la provincia. Incluso aplicó ajustes, tanto en lo referido a personal como a recursos, teniendo en cuenta los anuncios que viene haciendo, a nivel nacional, la nueva gestión del presidente Javier Milei. En una conversación en el programa televisivo “Primer Plano” (Canal 10 Tucumán), esto es lo que dijo el analista y encuestador tucumano, Mario Nahuz.

--” Jaldo no tiene muchas alternativas. Es mucha la incertidumbre ante un gobierno nacional que no sabe, exactamente, que va a tener, que va a hacer. No sabe que recursos van a bajar. No sabe hasta que nivel la coparticipación que le toca a cada provincia va a ser respetada y no va a ser respetada. O si van a terminar en juicios, peleando una coparticipación. No saben con qué fondos se van a manejar y, lo más lógico, creo que es lo que está haciendo Jaldo: tratar de hacer un gobierno austero, controlado, y tratando, de que, lo poco que tenga, lo haga lo más efectivo posible. Creo que en esto es lo que va a marcar la gestión de Osvaldo”, redondeó Nahuz.