El doctor Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción, que aspira a la reelección, fue un destacado jugador de rugby y además dirigió al Seleccionado Tucumano de esa disciplina. Fue consultado sobre si sus conocimientos de manejo de equipo o liderazgo se pueden aplicar para resolver las duras diferencias que existen en Cambiemos local. También fue presidente de los abogados del sur de la provincia. Esto es parte de la conversación en una entrevista televisiva.

- Usted que fue técnico de rugby, conoce de manejo de liderazgo, por qué no ingresa a nivel provincial en la política. Se lo ve muy replegado en Concepción.

- Primero quería enfocarme en mi ciudad, a mi gente. Entiendo que es justificada tu pregunta, porque creo que desde Concepción se puede aportar mucho. No tan sólo con la palabra sino con el ejemplo.

-Usted fue técnico de la Unión de Rugby.

- Todo lo que aprendí a lo largo del rugby lo estoy aplicando en el día a día, en Concepción y quizás pueda aportarlo también a lo que es el consenso en la provincia. Es lo que se llama trabajo en equipo. Una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, porque además no es fácil. Hay que buscar referencias comunes. Tienes que haber un proyecto que todos se sientan parte. Para que todos se sientan parte, tienen que aportar algo, ya sea figuras o ideas, y creo que esa es la idea. Tengo la esperanza que lo vamos a lograr, porque creo que podemos estar presente todos los espacios. Tengo la esperanza también que haya actitudes de renunciamiento, respeto y grandeza por el espacio. Y ese sueño que tenemos todos de transformar la provincia de Tucumán.

- ¿Usted irá por su reelección?

- Me gusta este desafío. Me tengo mucha fe de que me pueda ir bien. Entiendo que cuento con el apoyo de mucha gente, el cariño que me demuestra día a día y entiendo, que me gustaría ser candidato a intendente de Concepción, solamente por los cuatro años, de 2023 a 2027, y de ahí parar un poquito la pelota.