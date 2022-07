“Si se puede evitar una interna se lo hace con mucha grandeza. Ojalá que haya actitud de grandeza o si no, también, con mucha altura, mucho respeto con ese principio, de que el que pierde se suma luego, deberíamos ir a una especie de paso provinciales”. Esto lo sostiene el intendente de Concepción, doctor Alejandro Molinuevo, quien analizó la situación de la Unión Cívica Radical de la provincia y además opinó sobre como definir candidaturas en el programa Primer Plano. En la conversación con Germán Valdez y Vanesa Edmundo esto es lo que dijo, entre otros tramos del diálogo, Molinuevo.

- ¿Cómo analiza la situación del radicalismo?

- El radicalismo en Tucumán ha tenido un paso importante que es haber regularizado la situación luego de varios años realmente con una intervención. También he visto que el radicalismo a lo largo de todo el país ha mejorado, en su momento, creo que, sobre todo en provincia de Buenos Aires, Córdoba siempre estuvo bastante bien; Mendoza igual, en Corrientes, pero sobre todo me enfoco en Tucumán, porque es tu pregunta. El radicalismo ha logrado constituirse nuevamente como un gran partido. Ha logrado aglutinar figuras importantes. Tiene hoy un presidente que realmente lo representa creo que es indudable que el radicalismo es la columna vertebral de Juntos por el Cambio. Es un espacio que respetamos y que nosotros realmente queremos formar parte. Nuestro presidente nos dio ese mandato de estar siempre ahí adentro. Y de igual manera, creo que Germán Alfaro forma parte de ese espacio. De hecho, que hemos trabajado juntos hace poco tiempo. Hemos convivido en muy buenos términos y ojalá que ahora, al corto plazo, en agosto o septiembre, podamos dirimir algunas candidaturas, con un sistema claro, un sistema con reglas claras, como tiene que ser. Que sean equitativas para todos. Acá nos deberíamos someter todos a buscar los mejores candidatos, los mejores jugadores y para eso hay que tener en cuenta una serie de parámetros. Pienso que son, sobre todo, los resultados del año pasado, pero, también, si hay que someterse a algún tipo de proceso de selección o alguna interna, que sea muy clara con electores del espacio, más algunos independientes. Creo que estaríamos de acuerdo en poner en juego todo. Porque, si en definitiva, lo que queremos es ganarle a un oficialismo, que sabemos que es muy difícil. Creo que la única manera que podemos hacerlo es estando juntos. Los candidatos a gobernadores, intendentes, legisladores y concejales deberíamos tener la regla muy clara y someternos a un proceso selectivo transparente, que les permita ir a pelear con el oficialismo con los mejores jugadores, como se dice. Ojalá que eso se pueda concretar a corto plazo.

- Cuándo usted habla de mecanismo de selección: hay uno solo que suele ser la interna. ¿Hoy van a aceptar la elección o que venga Buenos Aires y digan “va fulano”?

- La experiencia indica que el hecho de que vengan dirigentes de afuera, de otra provincia a dirimir candidatura, no ha sido buena la experiencia. Respeto mucho a quienes piensan distinto, pero yo creo que están a la vista los resultados de 2019. Creo que nosotros, aun habiendo tenido candidatos potables, como ha sido Silvia Elías, creo que la estrategia no ha sido la adecuada, la más conveniente, la beneficiosa y no debemos repetir errores del pasado. Y, en ese sentido, deberíamos entre nosotros, con mucha madurez, empezará a acercar posiciones, buscar consensos.

- ¿Para usted la fórmula es (Roberto) Sánchez-Alfaro o Sánchez (Mariano) Campero?

- Por los números del año pasado, a priori te digo, que la mejor fórmula es Sánchez - Alfaro. Esto es lo que representa el espacio de Juntos por el Cambio, los distintos espacios que la componen: el radicalismo, peronismo disidente, PRO, la Coalición Cívica. Creo que Sánchez-Alfaro es la mejor fórmula, sí es que logramos realmente el consenso que todo queremos.