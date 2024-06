“El Zar”: José Sbrocco habla respecto al libo del que es co-autor

En una entrevista televisiva, y en el marco de la reciente condena a José Alperovich por abuso sexual, el priodista José Sbrocco habla sobre “El Zar tucumano”, el libro que escribió conjuntamente con Nicolás Balinotti, en 2011, sobre el entonces gobernador de Tucumán.

-¿Cómo nació El Zar, el libro?

-”Al libro, a la idea, la comenzamos a pensar seis años antes, o sea, en el 2005. En ese momento, con Nicolás Balinotti, estábamos atravesando quizás una crisis profesional. Queríamos hacer algo más, algo que nos llene el corazón, lo decimos siempre. Y ahí surgió la idea de hacer un libro. Bueno, hagamos un libro. Después, sobre qué hacemos el libro. Y ahí fuimos viendo qué estilo de libro íbamos a hacer, hasta que, bueno, por muchas cuestiones, decidimos hacerlo sobre José Alperovich, porque era el primer gobernador de la provincia que iba a poder ser reelecto: ya se había modificado la Constitución provincial. Era el primer gobernador judío, y el ejercicio del poder que él tenía en la provincia lo hacían un personaje pintoresco para describir. Y me parece que por eso terminamos optando por hacer una biografía sobre Alperovich.”

- Pero, al margen de lo pintoresco de la figura, ustedes entraron en temas profundos, como los negociados que se denunciaban en el Instituto Provincial de la Vivienda, por ejemplo ¿La frase famosa, esa “ratita”, viene de ahí, de ese libro?

-”Sí. Recuerdo una anécdota, cuando lo fui a entrevistar a Gustavo Durán. Yo salía de la oficina de él después de haberlo entrevistado, y después de ponerlo contra las cuerdas con las denuncias que había por la corrupción de la obra pública. Había sido una charla mano a mano en su despacho, y yo grabando todo, por supuesto. Después salí y había un empresario que lo estaba esperando con una botella de whisky de regalo. O sea, no había mucho más para aclarar, regalito al funcionario...”

- Lo otro pintoresco, era la declaración de Betty (Rojkés) sobre esa relación, el amor que había empezado por José, que no le interesaba... También formaba parte del libro, recuerdo.

-” Sí, esa entrevista la hizo Nicolás Balinotti en Buenos Aires, Beatriz era senadora nacional. Recordemos que había sido tercera en la línea sucesora en su momento, y de hecho ocupó la presidencia del país por un par de horas, porque justo estaba Cristina (Kirchner) y Amado Boudou de viaje fuera de la Argentina. Ella contó cómo fue cómo se conocieron, cómo fue la vida al lado de Alperovich, que en ese momento transitaba sus primeros años de gobierno con la suma del poder público en la provincia. Recuerdo que una frase de Beatriz en el libro que decía que era, parecía como ‘el gordito dueño de la pelota’.”

-¿ Cuál es tu reflexión, después de conocer la sentencia sobre Alperovich, que evidentemente lo conociste bastante, cuál es tu reflexión al día de hoy?

-” Ay, qué difícil. A ver, yo creo que que esto que vimos fue algo histórico. Hace mucho que no veía que estaba toda una provincia pendiente de una noticia sobre si lo iban a condenar o lo iban a absolver. Me parece que esa es la mejor palabra para describirlo. Fue un hecho histórico. O sea, creo que nadie se imaginaba que Alperovich, a un par de años después de terminar el poder, termine preso. Alperovich tuvo que afrontar muchísimas causas de corrupción, causas, el caso de Paulina Lebbos, también. No eran solamente hechos de corrupción, sino también delitos policiales, donde todavía está pendiente cuál va a ser su participación en ese juicio. Que termine preso por un caso de abuso sexual ha sido fuerte. A mí me impactó mucho.”

-¿Ganaste plata con el libro?

-” Sí, pero no lo volvería a hacer. Hoy no, por lo menos.

-¿Por qué?

-” Y porque creo que, a ver, en términos vulgares, hacer un libro de Alperovich en esta situación es como patearlo en el piso. Cuando nosotros hicimos el libro él estaba en la cúspide del poder, estaba en la cima de la montaña. Era otro el desafío. Ahora me parece que por ahí cualquiera puede hacer un libro sobre esta situación cuando Alperovich ya cayó. No sé, eso es algo que lo toque, lo venimos charlando con Nicolás, ninguno de los dos estamos convencidos de hacerlo, pero bueno, veremos. Capaz que la gente me insiste en hacerlo, es como que hay que darle un cierre a ese primer libro, pero será cuestión de charlarlo con la almohada, con Nicolás, y ver si vale la pena. Capaz que me buscaría hacer otro libro sobre otras personas que estén en el poder y no uno que ya haya caído.”

-¿Te amenazaron? ¿Recibiste amenazas después del libro?

“-Personalmente no. Eso lo atribuyo a que yo en ese momento era corresponsal del Diario de la Nación en Tucumán. Nicolás Balinotti sigue trabajando en el Diario de la Nación. Y Alperovich le tenía mucho miedo a lo que decían los medios nacionales. De hecho, la mayor venta del libro la hizo mi vieja en la librería de las Termas, por ejemplo. O sea, los tucumanos que iban a las Termas conseguían el libro fácil ahí, pero acá en Tucumán no se lo conseguían.”

-¿Cuántos años tenías cuando escribiste el libro?

-”Treinta, recién cumplidos.”