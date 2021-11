Desde la Unión Tranviarios Automotor, informaron que este viernes no circularán los colectivos en el interior del país. La medida de fuerza se debe a que solicitan el mismo aumento salarial que recibieron los choferes que los del AMBA.

El Secretario General de UTA Tucumán, César González, habló sobre como afectará el paro a la provincia en una entrevista radial con LV12: “la medida de fuerza decretada por el Consejo Directivo Nacional va a afectar a las líneas urbanas, metropolitanas y rurales en la provincia, y en el país a corta y media distancia. Es para todo el interior del país, menos en el AMBA”, detalló.

“Ellos manifiestan que no se puede firmar lo que se acordó en el AMBA para el resto del país porque si el estado nacional no envían los fondos, ellos no están económicamente para afrontar el tema del aumento salarial que está reclamando UTA”, explicó.

“Esta es la cuarta reunión que tuvimos desde ayer y no hubo acuerdo y no nos queda otra alternativa que decretar esta medida de fuerza. Nosotros estuvimos con casi treinta días de conciliación obligatoria como parte de esta discusión de la paritaria. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, si ellos nos llaman no tenemos ningún inconveniente y si firman el acta que se firmó en el AMBA, no hay ningún problema”, dijo González.

“El problema de lo que plantean los empresarios es con la Nación ya que subsidió el aumento para el AMBA y no así para el resto del país. Nosotros acá en la provincia, no tenemos inconvenientes por lo que se acordó. Antes la provincia le cedía 81 millones de pesos a las empresas y hoy le está otorgando 130 millones de pesos”, agregó.