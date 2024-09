El Gobierno provincial firmó convenio de recomposición salarial con los médicos empleados

Encabezada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, se hizo efectiva la firma del convenio de reajuste salarial para los trabajadores que reúne la Asociación de Médicos Empleados (AME), representados por el secretario general del gremio, José Gerbán.

Con un incremento del 15 por ciento al básico, y la garantía de que los trabajadores que recién se incorporan no perciban menos de $715 mil de sueldo, en tanto que el profesional médico percibirá $1 millón, se llegó a un acuerdo entre Provincia y el gremio.

Fueron parte de esta rúbrica el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; su par de Economía y Producción, Daniel Abad; el de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; Felipe Fernández, director de Programación del ministerio de Economía y el secretario ejecutivo administrativo del Siprosa, Fabio Andina.

El primer mandatario provincial expresó su agradecimiento al sector, a la vez que reconoció que “La Provincia hace un esfuerzo grande para dar el mejor aumento aunque sabemos que no es suficiente”.

Gerbán, a su turno, destacó: “Siempre aspiramos a tener un poco más, pero lo más importante, aparte de este acuerdo, del 15% de salario básico, va a ser también una reivindicación de la carrera sanitaria. Eso ha sido lo más importante, y además también confirmar, por parte del gobernador, la estabilidad laboral. Claro, sobre todo, fundamentalmente priorizamos esto, somos conscientes de la situación económica, tanto de la provincia como de la Nación, pero siempre tratamos de llegar a un acuerdo que sea razonable. ¿Por qué?, porque de pronto no es nuestra aspiración solicitar mucho más, por supuesto, pero lamentablemente se logra esto, que no digamos que no es un mal acuerdo, sino un acuerdo aceptable y que podemos seguir luchando”.