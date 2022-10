El Doctor Víctor Elías volvió a sus clases presenciales de economía en la UNT

El doctor Víctor Elías, una institución en la economía tucumana. Volvió a sus clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. En el largo reportaje televisivo explicó como cumplía con su labor de docente durante la pandemia. Estos son los tramos de su diálogo sobre los tiempos duros del Covid.

- ¿Cómo se adaptó a los cambios tecnológicos?

- Pasó el tiempo, pero me fui adaptando. Más tenían problemas mis hijos que me obligaban a querer salir. El trabajo mejoró mucho, con los contactos en distintas partes de Argentina y con el exterior y al ser tan fluido, de buena calidad la conexión, entonces me acostumbré, Pero la vida es presencial. Me acordaba de ciertas anécdotas. Era que a veces cuando no sale,, para el de afuera piensa que uno ya no existe. Me acuerdo de Adolfo Diaz cuando era presidente del Banco Central. El lo tomaba que era una figura patriarcal y no recibía a nadie. El decía que ellos tienen mucha información relevante de la finanzas. Y estuvo, creo, que como cinco años como presidente. Cuando salió, me comentaba que la gente no lo saludaba, no lo visitaba. Y le digo:” bueno doctor, usted nunca los quiso recibir…”. La puerta (del Banco Central) usted sabe, que primera vez que yo vi. doble puerta. Era para que no escuche nadie. Una de las oficinas la usaba Eva Perón, en el Banco Central, en su época. El decía que tenía que estar solo para tomar la decisión. Uno escucha, pero eran decisiones fuertes a veces, Cerrar un banco, clausurar ciertos créditos, cambiar la tasa de interés, son todas medidas complicadas. Me acordé de esa época. El efecto cuarentena.

- ¿En la actualidad sigue con las clases?

- Ahora reinicie hace dos semanas.

- ¿Cómo ha vivido el tiempo de la pandemia?

- Clases yo di normalmente por zoom. A veces es un sistema que no hay tanta interacción como el presencial. Pero algunos sí, responde a todo lo que uno pide, se aprovecha mucho. Además, Hay más tiempo para lectura. Dicté las clases de grado y posgrado. Y el sistema me permitía, muchas de las cosas que yo podía transmitir, me era más fácil por el zoom. A veces, yo en la pizarra soy medio engorroso porque no uso el proyector. Me gusta hablar y escribir, pero yo ya noto que escribo tanto que se superpone. Y no es fácil volver a los temas que uno está explicando, Entonces, si yo por ahí me confundo que será de los alumnos. Después ese contacto internacional uno se sentía cómodo. Había una reunión en homenaje. Esa reunión iba a ser presencial en el 2020, Se suspendió, En el 21 iba a ser presencial y al final la hicieron virtual. En esa reunión había 12 Premios Nobel. Y bueno poder hacerles pregunta a ellos, con ese sistema y que contesten, era para mí estar en otro mundo. Yo no hubiera podido tener otro acceso que de esa forma. A mí me gusta. Mandaba las preguntas, porque uno aprende. En general es muy fructífero el intercambio. La última es con David Card que salió Nobel el año pasado.