Durante la sesión de este jueves del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, se aprobó el incremento de la tarifa de los taxis. A partir de las 00 horas del 25 de Mayo, la bajada de bandera pasará a costar $90 y la ficha $9.

La votación no fue unánime, ya que presentó 13 a favor y 5 en contra del aumento que será del 38,46%.

El presidente de la Comisión de Transporte, José Luis Coronel, brindó detalles a la prensa sobre la decisión luego de la sesión.

“Hoy Fuerza Republicana no acompañó al aumento de taxis, cuando también estuvo ausente a la hora de la decisión, entonces no expuso sus argumentos para no dar un aumento y tampoco tiraron una idea. Hoy votaron en contra, están en todo su derecho, a nosotros no nos gusta dar aumento pero tenemos que sostener esta actividad donde comen 7 mil familias y con la Comisión creemos que era un aliciente para que la misma pueda seguir funcionando”, sostuvo Coronel.