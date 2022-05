Este miércoles, luego de 12 años se llegó adelante el censo en nuestro país. En ese marco, el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Julio Saguir, también destacó la disposición ciudadana para participar.

En esa línea, el funcionario afirmó que “quedó más de una casa sin censar” y por ello confirmó que el operativo de recolección de datos continuará por seis días, pero también se resolvió rehabilitar el censo digital hasta el 24 de mayo.

Quienes no recibieron la visita del censista, no completaron previamente el cuestionario online y deciden no hacerlo tampoco en esta nueva etapa, se deben comunicar al 0800-345-2022 o enviar un correo electrónico a censo@indec.gob.ar con su nombre, dirección y DNI advirtiendo en el encabezado No he sido censado.

“No puedo dejar de destacar el espíritu de los 25.000 censistas. Las dificultades fueron muy pocas para un mega operativo de este tipo. Teníamos planes alternativos por si faltaba un censista, un jefe de radio, todo fue resuelto oportunamente”, afirmó Saguir. Y luego agregó que, “esto no podría haber sucedido sin la alta disposición de todas las áreas ministeriales, todas estuvieron desde los meses antes hasta ayer”.

Con relación a los datos destacó que el formulario digital fue completado por 670.000 tucumanos. “Más del 50% de los hogares, un numero impactante porque nuestras expectativas más optimistas eran del 20%”, contó.

“El director del Indec, Marco Lavagna, dará a conocer los números brutos, es decir cuántos somos en el país, eventualmente en las provincias. La información más detallada estará hacia octubre y noviembre hasta llegar a mediados del año que viene”, cerró.