El Cadillal: Jaldo y Mansilla dialogaron sobre las obras en el Dique Celestino Gelsi

En la jornada del lunes, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió en su despacho al vicegobernador, Sergio Mansilla. Durante el encuentro, dialogaron sobre la adjudicación de la obra de El Cadillal, asimismo, ultimaron detalles de la visita del presidente, Alberto Fernández, que arribará a la provincia mañana. También analizó el contexto económico y la negociación de paritarias con los gremios.

Primeramente, sobre los trabajos a realizar en el Dique Celestino, Jaldo afirmó que “ya está una empresa adjudicada y la expectativa que tenemos es comenzar lo antes posible, entre el 15 y el 20 de febrero”. A su vez, destacó que “es una muy buena noticia para los tucumano”.

Por su parte, Mansilla hizo referencia a la visita presidencial, al indicar que “esta tarde estaría llegando el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, que confirmó la presencia del presidente mañana”. No obstante, añadió que “al mediodía habrá un almuerzo con dirigentes de la provincia, luego visitará la Termoeléctrica de Los Nogales y terminaría su visita con un acto en la misma localidad”.

En tanto, sobre el clima político a nivel provincial, sostuvo: “Faltan 90 días para las elecciones. Obviamente se irá calentando el ambiente político”. Por último, respecto al plano económico manifestó: “El problema inflacionario no es de ahora. Se profundizó no solo en la Argentina sino en el mundo. Tenemos claro que se tiene que dar lo que se pueda para no tener problemas con los pagos salariales”.