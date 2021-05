Mediante una conferencia de prensa, los legisladores que integran el espacio Lealtad Peronista, que responde al gobernador Juan Manzur, explicaron sus razones para ausentarse de la sesión legislativa llevada adelante durante la mañana de este jueves.

Sergio Mansilla, referente del bloque, fue el encargado de brindar las explicaciones. “Después de la reunión parlamentaria se habían acordado los temas a tratar y no estaba la interpelación a ningún ministro. Por respetar la tradición de lo que es una reunión parlamentaria, se deberían debatir los temas acordados en recinto. Aparecieron otros temas, nos vimos en una situación incómoda y el bloque tuvo que tomar esta determinación”, aseveró con relación al pedido de interpelación al ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer.

“Las veces que se le pidieron informes al ministro de educación se les respondió. Hay informes particulares de legisladores opositores de los cuales se agarraron legisladores que se dicen oficialistas para votar la sesión. No estamos en contra que vayan ministros a la Cámara, estamos hablando de algo que legislativamente se hizo mal”, aseguró Mansilla.

“Son oficialistas no tan sólo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Los justicialistas discutimos las cosas adentro y salimos afuera con un criterio unido”, sostuvo. Además, para cerrar dijo que, “no es la primera pelea de un gobernador y un vice. Estamos de acuerdo que es una situación no deseada y sabemos de las situaciones que están pasando”.