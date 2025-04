"El alfarismo" en Tucumán está en conversaciones con otros sectores

Y qué va a hacer el “alfarismo” se queda con Milei o a dónde van o que hará “el alfarismo”?

-No, no nos quedamos con Milei porque nunca estuvimos, por lo menos en lo personal.

-Pero lo que era Junto por el Cambio lo apoyó a Milei.

-Sectores.

Sectores. Mira, la verdad que creo que, no está todavía en la agenda de la sociedad, la política. Me parece que es una época, en donde, desde el mismo presidente de la Nación, que habla de casta, de anti política y con la cantidad de problemas que tiene la República Argentina, los jubilados, el FMI, el dólar, la inflación, me parece que no hay todavía un clima electoral.Y esto, de haber suspendido las PASO y que el calendario electoral comience en junio, hay tiempo. En Tucumán hay conversaciones. Creo que desde Milei, todos los partidos han entrado en un proceso de no saber cómo acomodarse ante esa situación. Y hay sectores del radicalismo que apoyan al gobierno y sectores que no; sectores del PRO, que si, que no; el Partido por la Justicia Social, también. Me parece que, de cara a las elecciones, recién son en octubre, sí va a haber una oferta electoral. Te puedo decir que, en lo personal, junto con otro grupo de dirigentes, legisladores, de distintos partidos, estamos conversando, que somos quienes no nos sentimos contenido o no nos sentimos representados en la idea que tiene Milei, de lo que tiene tener el rol del estado en la sociedad Argentina. Así que hay unas conversaciones, todavía son incipientes, pero estoy seguro que vamos a tener una oferta electoral para el tucumano, que refleje, un poco mas la idea de lo que nosotros, creemos, que el estado debe garantizar a la sociedad en la República Argentina.

-El “alfarismo” está en Juntos por el Cambio. Ese Juntos por el Cambio apoyó Milei en las últimas elecciones, pero el radicalismo se está abriendo un poco o al menos (Roberto)Sánchez, que no está en todo con Milei. Cómo están ustedes en esto en este en este juego o vuelven al peronismo?

-Te repito hace muchos años en Tucumán, desde aquella famosa coalición cívica y social, hemos ido convergiendo siempre en un mismo espacio sectores y distintos sectores de distintos partidos en un espacio opositor. En lo personal creo que se están dando esas conversaciones y a volver a armarse un espacio en ese sentido. Nosotros, te repito, tenemos, los que estamos o por lo menos yo, junto con otros legisladores, de distintos partidos, la idea es armar una propuesta tucumana, en la que también estamos conversando con Roberto Sánchez. Y, seguramente, yo hoy veo claramente ya dos propuestas que va a haber: una de La Libertad Avanza, otra del oficialismo que gobierna en Tucumán y, vamos a estar nosotros, conversando para ver si podemos generar una propuesta más republicana, más democrática, que incluye a los argentinos, con una mayor presencia del estado..

-Volver al peronismo?

-En lo personal no. Pero estas son decisiones, te repito, de conjunto, son decisiones a partir del consenso. Yo no soy dueño de ningún partido. Soy parte de un partido. entonces tiene que ver con opiniones en general que vamos a tener y que venimos conversando pero, hoy, me parece que no, no lo veo posible hoy.