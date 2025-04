Como llegar a ser jugador de los Pumas o quedar en el intento

Una interesante conversación entre el conocido jugador de Tucumán Rugby, Los Pumas, José “Cheto” Santamarina y la periodista Mariana Herrera(además entrenadora de rugby famenino). Se abordaron los temas importantes del crecimiento de esta disciplina en la provincia y los desafio que hay hoy para los jugadores que lleguena ser figuras de elite. Esto es parte de la conversación en el programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, en duplex con Radio 21 AM Tucumán:

Mariana: hubo muchas muchos cambios quizás en estos en estos años Qué cambios ve en cuanto a la parte deportiva en su época de jugador ahora estar ya desde el otro lado.

-Es total es otro deporte, digamos. Nosotros jugamos un deporte híper, recontra amateur, en el sentido de que las estructuras profesionales no existían. No de cobrar o no cobrar, porque la gente dice profesionalismo es cobrar, no. Las estructuras no existían. Entonces nosotros jugábamos una cuestión amateur, medio que nos entrenábamos por nuestra cuenta, con alguna dirección técnica bastante orientada, pero eso no te obligaba a más nada que ir, martes y jueves y sábado al club y listo. Después estaban los más fanáticos que hacían gimnasio, eran su propio personal trainer o tenían un amigo que los ayudaba, o un gimnasio que los ayudaba. Eso ha ido cambiando y desde el 95´, en el mundo, ya fue notable y acá desde 20 años después. Desde te diría 2007, después del Mundial 2007, de que los Pumas consiguen ese bronce, entramos en razón los argentinos que había que hacer un plan mejor, para mejorar los jugadores. Entonces hay estructuras profesionales ahora, aunque los jugadores no cobren. O sea, aún en los clubes, los jugadores amateur hay estructuras profesionales. Todos los clubes han mejorado sus instalaciones, han mejorado sus capacitaciones de técnicos, sus preparadores físicos, sus fisioterapeutas, sus médicos, hay deportólogos trabajando, aún en el nivel más amateur. Después, lógicamente, en la medida que va subiendo, los escalones, son mucho más profesionales y hay lugares donde los jugadores cobran fuerte, digamos Inglaterra y algunos lugares de Argentina. Algunos argentinos afuera cobran fuerte y en Argentina se está armando este super rugby. Nosotros decimos que es un semiprofesionalismo, porque tienen una ayuda, tienen una beca, tienen beca para estudiar, tienen un plan médico, por supuesto muy bueno y, después que termine ese torneo, que termine en julio, vuelven a sus clubes amateur. Entonces el cambio es notable. Hoy cualquier jugador de rugby entrena técnica y táctica, el doble de lo que entrenamos nosotros y, físicamente, el triple

-Mariana: Sí, en ese marco y hablando del éxodo de jugadores que decía que muchos hasta incluso hemos visto jugadores del desarrollo que se van a jugar a ligas menores en Europa, porque, justamente, para ellos es una salida laboral. Cuáles son las expectativas, a futuro, con esta franquicia que recién está empezando y, además, tiene que asentarse en la provincia y en el NOA

-La idea, yo te voy a hablar de la Nación. Nosotros hacemos un pie en Tucumán, pero en realidad lo que se está buscando que nuestros jugadores, que están. Vos pensas esto: nosotros a los jugadores los tomamos a los centros de rugby nacionales, en todos los centros nacionales, a los 16, 17 años se lo detecta y se lo trabaja hasta los 20. A los 20, el tipo está para “Pumita”, que es juvenil junior y los que quedan en “Pumita” ya son un éxito y lo detecta el mundo. Esto es una pecera que el mundo está buscando jugadores. El rugby necesita muchos jugadores por año. Entonces en esa pecera te los pescan, digamos, y se los llevan. El tema para nosotros es que, esa pesca, se vayan a las grandes ligas, los muy buenos, que van a poder ser para los Pumas. A los otros lo queremos seguir desarrollando nosotros. Porque un chico que vos le ha hecho un desarrollo, que costó mucho, ,cuesta mucho, capacitaciones de técnicos, de fisios, de entrenadores de todo, ayudarlos a los chicos que entiendan que tienen que estudiar mientras, porque eso se le da beca. alimentarlos, porque lo alimentas vos. Empezás con un sistema. El chico resulta, que los 20 años, si no queda en “Pumitas” o no lo detecta una gran liga, se va a jugar a Sicilia, o se te va a jugar a Portugal, se te va a jugar a España, pero ni siquiera las ligas A, de Italia, España o Portugal, Se va a la liga B o C, porque cobra 1000 o 1500 euros. Y tenemos un problema ahí, porque ahí no te los entrenan los mejores entrenadores del mundo o sea te lo van arruinando al chico. Todo lo que vos a capacitado ese chico, el chico se empieza a estancar. Por ahí, físicamente, no tanto, pero sí técnica y tácticamente seguro. Entonces nosotros tenemos un plan para sostener eso y que no sea tan grande el exodo. Lo que pasa es que Argentina realmente no presenta oportunidades. Hay chicos que se van a cosechar marihuana a California, chicos que se van a trabajar un café a Miami, chicos que se van a España a limpiar mesa y vos decís: flaco está lleno de oportunidades el país no lo estás viendo.

Entonces tratamos que en el rugby, los chicos que tienen alguna posibilidad, no sé si van a llegar a Pumas, por ahí no llegan a Pumas, pero se van a desarrollar lo máximo que ellos puedan ser. Mientras tanto pueden estudiar y, mientras tanto, pueden competir. Y bueno, si son buenísimos, lo va a detectar el sistema, o lo detecta (Felipe) Contepomi y lo lleva a Los Pumas o una gran liga, que ahí te sirve, porque si se lo llevan a una gran liga, por una reglamentación están obligados a prestártelo para jugar en los Pumas. Entonces, si se lo lleva el Barcelona, me lo tienen que prestar. O sea ándate al Barcelona, pero no te vayas a jugar a un equipo de la C de Portugal por 500 euros porque, está bien vivís en Europa, te dicen mira jugar en Milán. En Milán van a jugar?. Sí. Anda a ver dónde. Es como te diga anda a jugar en Tucumán. Sí, sabes dónde queda el club, atrás de San Javier, en la canchita así. No. Una cosa es que vos juegues en Atlético Tucuman o en San Martín, otra cosa es que jueguen una canchita de fútbol. Es lo mismo. Van a Italia. Voy a Italia, pero ojo, no es que se van al Milán, no van a clubcito donde no crecen. Entonces nosotros buscamos contrarrestar eso, siempre estamos de atrás, siempre es difícil, hace falta mucha “guita”. En esos torneos no hay mucha “guita”. Ahora lo que nosotros no vamos a hacer es fundir la Unión Argentina, no vamos a fundir el rugby y no vamos a salir a endeudarnos de más.

El rugby tiene que tener un control. No se puede pagar sueldos que no se pueden sostener. Es un equilibrio, como tu empresa. Si vos decís: voy a traer un gerente buenísimo, un vendedor buenísimo y una cara bonita, que vale “un palo” y, después, no lo recaudas, le pedí al banco, le pedí otro banco, cagó tu empresa.