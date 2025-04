La vida del rugbista José "Cheto" Santamarina

Ex jugador de Tucumán Rugby, del Seleccionado Tucumano y de Los Pumas. Estuvo ayudando en la técnica del Mundial del 2015. Empresario de publicidad de via pública y un promotor entusiasta en la formación de jugadores en la Argentina. En una larga charla en el programa Primer Plano contó parte de su trayectoria deportiva.

- Contame un poco de tu vida porque sos un tipo exitoso, veo que sos exitoso, te ha ido bien.

-Más o menos bien, que se yo. Sí he podido desarrollar lo que me gusta. Ahora estoy con algunos emprendimientos en Tafi del Valle, que es lo que a mí me divierte y con el tema de la publicidad, que vos sabes que yo he trabajado muchos años en publicidad, en vía pública. Y estoy bien con eso. Está muy bien mi familia. Estoy más asentado

-Cuántos hijos tenés

-Dos. Tengo dos hijas mujeres, una de 37 y otra de 22.

-Y en el rugby. Cómo fue tu proceso?

-En el rugby. Y bueno, cuando nosotros nos veíamos mucho, hasta los 40 años, ha sido una trituradora, digamos una vida dedicada totalmente al rugby. De hecho era mi prioridad el rugby, totalmente, y eso me ha llevado a tener una vida llena de satisfacciones deportivas, pero, muy difícil, en el resto de las cuestiones. Digamos atrasar el crecimiento personal y económico y mucho tiempo. Cuando yo dejé de jugar, a los 39 Años, 38 años, entrené uno o dos años en el club y ahí dije: bueno, paro con el rugby un poco porque tengo que hacer otras cosas de mi vida y empecé a darle más bola a mis cuestiones personales. Ahí estuve 8, 10 años dando una mano en el rugby, ayudando a pensar sistema y qué se yo, pero no metido en el día a día, después de haber estado, como te decía con una prioridad absoluta con el rugby. Ahí empezamos a hacer los pladares(Plan de Alto Rendimiento (PlaDAR), en el 2008, es un sistema nacional de alto rendimiento. Yo doy una mano para que se arme acá en Tucumán y, convenciendo gente, que no se convencía, que creía que traíamos un profesionalismo, que iba a acabar con el rugby, tontera de café y de tercer tiempo, no. Empecé, de a poquito, a sumar, a sumar y, en ese momento, hubo una crisis en los Pumas y, la Unión Argentina, optó por designarlo a (Daniel) “Huevo” Hourcade, que es amigo mío, que me había entrenado, que teníamos mucha comunión con este tema de armar planes de entrenamiento y qué se yo. Y me pidió él, Agustín Pichot y Luis “Cacho” Castillo, que, te acuerdas, en ese momento, era tucumano, que era presidente de la Unión también, Unión Argentina (de Rugby), que me sumara a dar una mano ahí. Bueno, yo ya estaba un poco más estabilizado, pensaba que podía dar una mano por una gira y me quedé 5 años.

-Estuviste en el Mundial también.

-Sí, 5 años. Estuvimos en el Mundial 2015. Cinco años te digo, no estás en tu casa, porque, a ese nivel, vivís entre aviones hoteles y en el mundo, porque todos los torneos se juegan, Championship y las giras, de noviembre y junio, se juegan afuera. Y, después, justo armamos el equipo de Jaguares, que fue el primer equipo profesional argentino que jugaba un torneo. Así que estamos atrás de Jaguares y de Los Pumas. De vuelta, una trituradora de viaje. Y eso fue hasta 2018. Ahí paré un poco de vuelta. Siempre dando una mano, cómo te digo, en lo estratégico, desde afuera y conversando y convenciendo. Y, ahora, en estos últimos, después de la pandemia que hubo otra crisis rugbística mundial, porque se desarmaron torneos, hubo que cambiar totalmente el formato, y qué se yo, empezamos a desarrollar lo que ya se venía gestando que era el super Rugby Américas, digamos de Sudamérica. Ahora con eso, dando una mano, para que se para que haya una franquicia en tucumán, que representa todo el NOA, en realidad representa al país, porque son franquicias de la Unión Argentina de Rugby, con sede en distintos lugares para poder desarrollar jugadores, en igualdad de condiciones en todo el país para que no se vayan a jugar a Europa, a las ligas menores. La idea, es que, con esto, los jugadores de altísimo nivel que te los contratan los grandes clubes de Europa. Que se vayan, no hay problema, porque esos los podes usar para los Pumas. Pero Argentina está exportando, por decir una palabra comercial, casi tenemos casi 600 jugadores afuera y en niveles donde no te los desarrollan. Te diría más: te los arruinan. Entonces para salvar eso la Unión Argentina ha dispuesto a hacer un torneo y un plan de desarrollo y estoy dando una mano para eso.