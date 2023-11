Daniel Leiva destacó la creación académica jurídica del NOA

“El propio Alberdi decía que la educación es el medio más propicio para salir del atraso que aqueja nuestra República y nada mejor que un Estado comprometido con mejorar la educación y el nivel académico de nuestros ciudadanos, a la par que reconocer el mérito de nuestros mejores hombres y mujeres”. Estos conceptos del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, doctor Daniel Leiva en ocasión de la la entrega del “Premio Juan Bautista Alberdi-Primera Edición”, que ganó la doctora Luciana Eleas, por su trabajo académico titulado “El error esencial como causal invalidatoria de la cosa juzgada”.

El acto tuvo lugar en el Palacio de Tribunales y Leiva estuvo acompañado por el vocal, doctor Daniel Posse; la vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos, y por el Ministerio Público Fiscal, la doctora Estela Giffoniello. Estuvo presente la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, integrante del jurado del Premio, quien brindó una conferencia magistral titulada “40 años de democracia y el derecho de familia en la Argentina”.

El discurso de Leiva

El titular del máximo tribunal provincial dijo que la ”Corte Suprema quiere expresar su más sincero agradecimiento por el interés recibido con respecto al “Premio Juan Bautista Alberdi”, cuya primera edición estamos culminando hoy. En los últimos años la figura de este distinguido jurista tucumano ha sido fuente de inspiración de proyectos, actividades y eventos como el que hoy estamos presenciando y celebrando dentro de nuestro ámbito”.

Luego remarcó que “a partir de este premio se busca no solo reconocer el talento y la dedicación de los participantes sino también fomentar el desarrollo de la producción académica jurídica en el noroeste argentino. Estamos convencidos de que como Poder Judicial no podemos permanecer ajenos a ese objetivo porque por un lado, confiamos en la capacidad de los juristas de nuestra región, y por otro, no dudamos de que toda esta producción intelectual y aporte de ideas terminará resultando en una mejor administración de Justicia”.

Luego remarcó que “no es casual que este premio hoy se forme en nuestra provincia. Desde que en el año 1914 se fundó la Universidad Nacional de Tucumán, logró convertirse en la universidad pública más importante del norte argentino y en una de las más reconocidas del país”. Continuó señalando que “luego, otras dos universidades abrieron sus puertas en nuestra provincia e incorporaron también la carrera de Derecho, lo que explica por sí solo la importancia estratégica que adquirió la formación universitaria”.

El premio Alberdi Oficialmente se informó que el “Premio Alberdi fue convocado por la Corte con la finalidad de generar un espacio de participación abierta, donde se incentivara y reconociera la producción académica jurídica de autores nacidos o residentes en Tucumán y en las demás provincias del Noroeste Argentino”. Mas adelante recordó que “se abrió el año pasado la convocatoria para la presentación de trabajos académicos inéditos, los que fueron evaluados por un prestigioso jurado integrado por los doctores Juan Carlos Hitters, Aída Kemelmajer de Carlucci, Noemí Lidia Nicolau, Mónica Pinto, y el Julio Cesar Rivera.