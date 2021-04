La integrante de la Selección Argentina de Pelota Pelota, comenzó a los ocho años a practicar la disciplina. Cynthia Pinto, tiene competencias internacionales, grandes logros deportivos, medalla dorada, gran experiencia y lo más importante, conoció gente valiosa que está a su lado hasta hoy.

“Este es un deporte muy completo, trabaja todo el cuerpo y la mente tiene mucho que ver a la hora de jugar. En mi vida es lo más importante después de mi familia, es amor y pasión. Amigos me dejó un montón. Y también conocí gente extraordinaria que estuvo conmigo desde el momento cero, cuando todavía no había ganado nada y eso es impagable”, dijo Cynthia.

La deportista tucumana, integra la Selección Argentina de Pelota Paleta. Foto: Gentileza Cynthia Pinto.

Con una basta experiencia, la oriunda de Las Talitas se define como “una jugadora que empuja, ataca todo el tiempo, guerrera y no me rindo ante nada ni nadie hasta que no se finalizó el último tanto”.

La Pelota Paleta es una de las tantas disciplinas que no tienen la trascendencia que deberían. El Club El Frontón, que hace poco comenzó con el trabajo desde la escuelita para niñas/os y jóvenes y del cual Cynthia es parte, trata de cambiar esa realidad.

“Es un deporte muy poco reconocido y claro que necesitamos más difusión. Para eso tenemos que trabajar muy duro con la escuelita y los chicos que no son muchos en nuestro club. La idea surgió de la Comisión Directiva de nuestra institución y también se dio un poco después de la repercusión que tuve en los Panamericanos de 2019. Trato de enseñar lo que aprendo jugando afuera, donde el nivel es otro y lo que nos vuelca el técnico y los compañeros de selección, que son todos unos cracks”, resaltó.

Después de un año sin actividad, “Popi” comenzó muy bien el 2021 en el Primer Encuentro Nacional de Damas, disputado en Gualeguay, Entre Ríos. Se coronó campeona de la Categoría A junto a la santafesina Luisina Olivieri. Y además de los entrenamientos con la Selección Nacional, el año deportivo tiene más compromisos.

“Se viene el Mundial Valencia modalidad Frontón y el Torneo Argentino de Damas, seguramente. También estamos entrenando para el 2022 Copa del mundo en Biarritz, Francia y el Panamericano en Santiago de Chile, 2023″, comentó.

Más allá de todo lo recorrido, esta gran deportista, madre de Isabella, de seis y Stéfano de cuatro, que también dedica su tiempo a ser ama de casa, sigue a pleno sus sueños y va por todo para ganar en las competencias que se le avecinan. Esto no lo podría lograr sin el apoyo fundamental de sus seres queridos, que juegan un papel fundamental para cumplir con sus compromisos.

“Todo lo que soy es gracias a mi familia. Tienen mucho que ver en mi curriculum deportivo. Mis padres y Marcelo, mi marido. Mi mamá cuida de mis hijos a la hora de los entrenamientos. Y también agradezco a el Club Frontón Tucumán, que siempre me ayudan con los viajes”, finalizó.