Confirmaron en Tucumán el primer caso de Viruela Símica

Durante la mañana de este jueves, en conferencia de prensa el ministro de salud de la provincia, Luis Medina Ruiz confirmó el primer caso de viruela símica o viruela del mono en Tucumán. Detalló que se trata de un paciente masculino que había realizado un viaje a Buenos Aires.

“Anoche a última hora confirmamos el primer caso de viruela símica en la provincia, es una situación que se esperaba porque sabíamos que los casos se encuentran en aumento y desplazamiento en muchas partes del mundo, ya en Argentina hay registro de 326 casos confirmados en 10 de nuestras provincias y más de 40 en estadio de estudio”, comenzó diciendo ante la prensa.

Cabe destacar que Tucumán es la segunda provincia del NOA que tiene casos detectados. “Como siempre es nuestra costumbre anunciar las novedades de salud, pero esto de ninguna manera es para alarmarse, sino para poner en conocimiento a la población. Se trata de un paciente de sexo masculino, joven, que realizó un viaje a Buenos Aires, inició con síntomas por los cuales se sospechó la enfermedad”.

Siguiendo esta línea el funcionario remarcó: “Queremos destacar al respecto que la consulta fue realizada ayer a media mañana, inmediatamente que se sospechó se hizo un hisopado o toma de muestra y el procedimiento diagnóstico se completó en Tucumán. A lo largo de este tiempo avanzamos en la provincia para conseguir toda la tecnología necesaria y la capacitación del recurso humano para poder realizar el diagnóstico, por eso hoy no hizo falta derivar ese hisopado para que se realice la determinación en otro lugar, pudimos hacerlo aquí de forma muy rápida y eso es una ventaja”.

Sobre el estado de salud de paciente Medina Ruiz detalló que es bueno, y que esta enfermedad genera un cuadro febril pseudo-gripal con dolor de cuerpo y de cabeza, así como fiebre y decaimiento, posteriormente aparece una erupción muy parecida a la varicela, solo que las vesículas son más profundas en este caso. Esa erupción comienza como un eritema, un enrojecimiento con picazón, evoluciona hacia una vesícula que se rompe y que posteriormente se transforma en una costra para después desaparecer.

Tiene una evolución natural de autolimitante, es una enfermedad que sobre los casos en Argentina no causó ningún fallecimiento, es decir que no es grave y que con el pasar de los días la persona que la atraviesa se cura y deja de contagiar. Este no es un brote, es un solo caso que se encuentra aislado en su domicilio con todas las precauciones. El contagio se produce de persona a persona, piel a piel y se puede dar por las secreciones de las vesículas que provoca a través de objetos como sábanas o ropa de cama”, enfatizó.



Con respecto a las medidas tomadas por el Siprosa, el Ministro contó que se realizó una vigilancia epidemiológica estricta. “Lo primero que hacemos cuando detectamos una enfermedad como esta es comunicarle al paciente su diagnóstico y luego nos comunicamos con sus contactos estrechos”.

Siguiendo esta línea Medina Ruiz dijo: “Esta es una situación esperada, sabíamos que iba a llegar y para eso estamos preparados”.

Enfatizando sobre los síntomas de esta enfermedad el funcionario hizo hincapié en que los síntomas inician con un síndrome gripal y al segundo o tercer día, aparecen las vesículas que primero emergen como unas ronchas sin lesión en la piel, la misma evoluciona y se forma una vesícula que es una lesión con agua adentro, luego se rompe y al romperse se cubre y se hace una costra, la que posteriormente evoluciona (no hay que rascarla ya que puede infectarse), esa es la evolución natural muy parecida a la varicela pero esta tiene vesículas en distintos estadíos, donde pueden aparecer vesículas eritemas y costras, en la viruela habitualmente evoluciona de una sola vez en todo el cuerpo, habitualmente empieza en la cara o en el cuello y luego al resto del cuerpo.

Estuvieron presente en la conferencia el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, doctor Miguel Ferre Contreras, la subsecretaria de Salud, doctoras Cristina Majul, la directora de Gestión Sanitaria, doctora Alejandra Mattiacci, el director de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud, doctor Rogelio Calli.

Por último, el responsable de la Cartera Sanitaria detalló que en el caso de esta enfermedad existe un contacto de piel a piel, y por lo general dentro de las relaciones sexuales. “Ese es un antecedente que tenemos que tener en cuenta, no cualquier persona que tiene fiebre o dolor de cuerpo debe sospechar que tiene viruela, además el virus no entra por la piel sana se necesita que haya un contacto durante varios minutos y de pronto encuentre un lugar por donde ingresar el virus”, finalizó.