En la jornada del lunes, la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, en compañía del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, visitaron la Escuela 9 de Julio y recorrieron las instalaciones donde inició el proceso de tamizaje de detección de síntomas y signos de Covid-19 en niños, además de la supervisión del cumplimiento de medidas preventivas para coronavirus. Primeramente, Chahla sostuvo destacó la importancia del desarrollo de la medida de manera atractiva.

“Son muy niños, por eso no se puede trabajar de la misma manera que para los adultos. Primero se realiza la toma de temperatura, para que posteriormente pasen a desinfectar sus manos con alcohol”. De esta forma, al momento de la desinfección de manos los niños pueden observar en una cápsula de luz los resultados.

“Si la desinfección se realizó correctamente podrán ver sus manos blancas y si no, identificarán los lugares a donde no llegó el alcohol y les enseñaremos cómo mejorarlo, así también realizamos el test de anosmia, jugando a consultarles acerca de los olores que sienten, si son familiares o no y lo que buscamos es que dentro del juego se hable de salud, adecuándonos a cada grado”, explicó la ministra.

Por su parte, Lichtmajer detalló que la visita se da en el marco de un trabajo conjunto y permanente que se realiza hace 6 años dentro del programa Salud + Escuela: “Esto es parte del compromiso asumido de monitorear y controlar la evolución del regreso seguro al aula, en este caso en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las burbujas en las escuelas y consideramos que están funcionando”.

Asimismo, comentó que la provincia cuenta en total con 27.300 burbujas que funcionan como unidad pedagógica y modo de organización y agrupamiento seguro. “Las burbujas son un modo de ordenar a la gente, a los chicos y a sus maestros y maestras tanto en número como en espacio, y que permiten el cumplimiento del protocolo”.

“Si seguimos trabajando de esta manera vamos a poder seguir avanzando en el retorno seguro a las aulas”, definió Litchmajer. Asimismo, indicó que es fundamental el cumplimiento de protocolo y de esos cuidados que todo el equipo de salud enseña y agradeció al área por el retorno a las clases ya que va de la mano de ese cumplimiento.

El director de la Escuela 9 de Julio, Carlos Díaz, puntualizó: “El regreso de los niños a la escuela ha sido muy bienvenido por toda la comunidad del equipo docente que está trabajando con entusiasmo para que esto siga y podamos volver a la normalidad en cuanto antes”. La 9 de Julio es una escuela de primaria y nivel inicial que tiene 1200 alumnos en dos turnos, 80 docentes y trabaja actualmente en 42 burbujas por turno, es decir que cuenta con 84 burbujas en total.

“Respetamos totalmente el protocolo establecido por el COE, a nuestros niños al ingresar se les toma la temperatura, se les sanitiza las manos, tienen alfombras sanitizantes, en las aulas cuentan con todas las medidas, en los baños tienen jabón líquido y alcohol y se realizan limpiezas y repasos permanentes”, concluyó Díaz.