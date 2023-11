Bernabé Alzabé: “Hoy más que nunca Tucumán es azúcar”

El ex presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y conocido productor de la provincia, el ingeniero Bernabé Alzabé remarcó que “se están abriendo puertas muy interesantes para el bioetanol”. Asimismo, dio su opinión en relación a las medidas que está tomando el gobernador, Osvaldo Jaldo para lograr la reducción del gasto público. Estos son los tramos más importantes de la entrevista al ingeniero Alzabé en el programa Primer Plano, (Canal 10 de Tucumán en simultáneo con Radio 21 Tucumán):

--¿Qué opina sobre las medidas que está tomando el gobierno local?

--Yo las considero buenas. Auspicioso que un gobernador quiera bajar el gasto público, especialmente en cosas que, realmente, no afectan la gestión de la actividad normal de la provincia y mucho menos la actividad productiva. Al contrario, creo que las agilizan. Así que, desde ese punto de vista, creo que han sido buenas, más partiendo de un gobernador que sabemos que está siempre muy comprometido con el sector productivo. Estas medidas de alguna manera confirmar esa actitud.

--Mirando la forma de trabajar que tiene Jaldo, usted que conoció a casi a todos los gobernadores de los últimos años. ¿Cuál es su visión?

--Repitiendo lo que acabo de decir, el gobernador siempre ha sido un hombre muy trabajador, más allá que las medidas puedan gustar o no gustar. Incluso es lógico que toda persona que toma decisiones y, más a ese nivel, no coincida con todo el mundo. Pero lo que no se le puede negar es su capacidad de trabajo y dedicación hacia la provincia.

Ingenio en Tucumán Foto: Ippat

--Actualmente dicen que Tucumán ya no es azúcar. ¿Qué opinión tiene?

--Creo que es totalmente equivocada. Hoy más que nunca Tucumán es azúcar. Los mercados internacionales están desesperados por azúcar. Usted tiene Brasil, por ejemplo, que es indudablemente el mercado de producción más alto que existe, está produciendo menos cantidad de azúcar. Está produciendo nada más que 37 millones toneladas y ha frenado sus exportaciones, para poder cumplir con su cupo de bioetanol. Lo mismo está ocurriendo con India. En general el balance internacional es deficitario en cuanto al consumo humano. Y eso sí es grave. Cosa que la República Argentina, y esto sí hay que resaltarlo, es uno de los pocos países que tiene excedentes de producción. Que toda la vida lo ha tenido y, además, siempre ha sido cuidadoso en cualquier acto decisivo o actitud de producción, de cuidar su mercado interno. Nosotros creemos, en la situación internacional, que Tucumán o la Argentina se pueden posicionar muy bien el año que viene. Se están abriendo puertas muy interesantes para el bioetanol. Hemos visto que se quiere aumentar el porcentaje de corte, lo cual es significativo. Tucumán viene cumpliendo. Diría en exceso con su producción de alcohol o sea que veo una situación muy favorable. En cuanto al futuro, pensando en la zafra que viene, se ven dos factores significativos: uno el de la exportación, que a nosotros nos cuesta, porque el mercado interno siempre tiene mucho más valor que el mercado de exportación. Hoy no lo supera, por supuesto, pero ha mejorado muchísimo, lo que permite que su excedente no se vuelque en el mercado interno, sino que sea exportable. Y si a eso les sumamos un corte mayor de bioetanol y una producción mayor de bioetanol, el excedente en la provincia va a ser menor. Eso va a llevar a mantener las condiciones de precio del mercado interno.

--¿Cómo evalúa usted la zafra de este año?

--Buena. Este año, no sé si ustedes recuerdan, pintaba bastante difícil. Incluso se hizo un decreto de emergencia agropecuaria, dedicado especialmente a la caña, dada la situación de temperaturas y bajas precipitaciones. Todo eso se recompuso y alcanzamos una producción similar, y un poquito mejor, a la del año anterior. Vale decir que, desde ese punto de vista, estamos bien. Pero, en cuanto a calidad de producción y cantidad, estamos satisfechos

--La guerra azúcar- edulcorante ¿Cómo está hoy?

--Creo que le vamos ganando. Creo que le vamos ganando porque han salido ciertas condiciones favorables para el azúcar. No solo por la crítica o la desvalorización del azúcar, en cuanto a que produce daño al ser humano. Al contrario, se está demostrando que es una de las cosas que no puede faltar en el ser humano. Así que, si uno analiza, desde el punto de vista humano, hasta la leche materna tiene azúcar. O sea que, indudablemente, bien utilizada, es muy buena. Mal utilizada es mala como cualquiera de los alimentos. Como puede ser la harina o cualquier otro alimento, que sea dañino para la salud, cuando se lo consume desconsideramente. Hoy sigue siendo menor el consumo y la capacidad de obesidad ha aumentado. Quiere decir que el azúcar no está participando activamente dentro de esa estadística.