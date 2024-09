Aumentos en la tarifa energética: qué hacer para reducir el impacto

Ante los fuertes aumentos en las facturas de energía eléctrica del último mes, El gobierno ha implementado medidas para mitigar el impacto del aumento, como subsidios para los usuarios de bajos ingresos. Sin embargo, es importante que los usuarios tomen medidas para reducir su consumo de energía. Al respecto de esta situación, habló en un programa televisivo el interventor del ERSEPT, ingeniero José Ricardo Ascárate, quien explicó, entre otras cosas, la composición de la boleta de EDET, las razones y origen de los incrementos y como se aplican en los planos tarifarios de la empresa distribuidora de energía de la provincia.

- Ingeniero, ¿autorizaron desde el ERPSET un nuevo aumento de un 36%?

-” No. Los aumentos que hoy día la gente ven la boleta que son los que corresponden a la factura del mes de agosto, son aumentos que solamente obedecen al incremento del valor del precio del kilowat/hora de la Nación argentina. Ha incrementado, desde el mes de marzo, que valía 27 pesos del kwh., al mes de junio Julio que estado en 40 y pico 60 pesos y al mes de agosto que ha ido a 107 pesos del kwh. O sea, el valor del de la energía consumida por cada usuario, no es el valor de la distribuidora. La distribuidora cobra el valor agregado de distribución, que no cobra energía, nos cobra rangos de potencia, son valores fijos; cargos de potencia c1 C2 C3 c4 de acuerdo a la potencia de consumimos”,

- De 27 se fue a 107 pesos.

-”La Nación literalmente multiplicó por tres el valor de en menos de 5 meses. Por tres. No es el caso de lo que hemos visto en otras áreas. Por ejemplo, en YPF, todos hemos visto que había un corrimiento escalonado, cada 15 días un 2% un 5%, mensualmente sumaba un 7 un 10%. Acá ha habido dos aumentos muy duros, el del mes de febrero, el del mes de mayo y el último que ha sido el de agosto. Es más, el día de hoy hay una resolución de la secretaría de energía de Nación, incrementando nuevamente el valor estacional del precio de la energía el día, de hoy, que todavía no hemos aplicado”.

-¿A cuánto quieren llegar?

-”Con lo del día de hoy vamos a estar en 118 pesos más o menos el precio del kwh. Ese es el valor de la energía consumida”.

- Ese es el precio para todo el país.

-” Para cualquiera. Ellos dan un precio del mercado mayorista y después cada Distrito hace la conversión a lo que se llama el pass trough, que es lo que las empresas locales le cobran al usuario para para para pagarle a TrasNoa, que es el que le provee la energía a ellos”.

-¿Cómo estaría compuesta entonces la la factura? Para pasar en limpio.

-” El ejemplo lo pongo siempre: una factura típica de una familia de de una casa de barrio, una familia normal en Tucumán, hasta hace dos meses era 30,000 pesos 40,000 pesos. Y se componía de 10000-10000-10000. 100000 era consumo energético a un valor que era 27 de K 10,000 es el valor Y 10,000 son los impuestos que un 33 aproximadamente el 21 de IVA más entre el 9 y el 11 de impuestos municipales que tienen que ver con las tasas de alumbrado. Esa factura de hace 3 meses, hoy día es una factura de arriba de 100,000 pesos, donde más del 50% es el valor de la energía. Lo que ha pasado es que esa porción de 10,000 hor entró a valer por tres, el mismo consumo se multiplica por tres veces el valor del precio del kwh. El valor de es el mismo, a partir de septiembre octubre se va a ver reflejado un aumento que hemos autorizado, que para septiembre octubre va a ser del orden de 30% contra el 300 que incrementó Nación el costo de la energía. Esa la realidad, no lo vive solo Tucumán. Vengo de una reunión la semana pasada en Jujuy de ADERE, que es la asociación de entes reguladores de la República Argentina. Yo formo parte de la mesa directiva. Estamos, no preocupados, estamos diciendo: acá hay un desfasaje formidable de las inversiones que todas las provincias hacemos, porque los usuarios pagan y esa plata está yendo a las generadoras y transportadoras. O sea, sale fuera del ámbito de nuestras provincias. Ni siquiera con esa plata hacemos las inversiones locales que nos hacen falta. Nos hacen falta más líneas, más transformadores, para no tener caída de tensión, para ampliar zonas...”

-El tema de los subsidios, que todavía está vigente la inscripción; ¿se está subsidiando?

-”El registro argentino de subsidio de energía está vigente hasta el día 4 de septiembre”.

- Ahora, lo que pagamos nosotros, ¿es una energía subsidiada?

-”No. Cuando yo digo 107 pesos el kwh, es el valor que paga un N1. Significa el valor de la tarifa pura, plena”.

-¿Qué es el nivel N2?

-”Lo vamos a explicar bien: cualquier persona que se inscribe hace una declaración jurada con su DNI y dice: yo percibo menos que una canasta básica del Indec (CBI). La canasta básica del Indec era 870, 900.000 pesos, yo percibo menos de 900,000 pesos y tengo que afrontar una factura de la luz, este es mi número de servicio de la empresa que me da el servicio. El subsidio es personal, se da a las personas”.

- ¿Cuánto se subsidia?

- “Al N2 se le está subsidiando 350 kwh por mes, o sea 700 por bimestre, y una quita de un 60%. Un poco menos de la mitad del valor de la energía le paga. Ahora, si ese N2 se pasó de los 350, el excedente se paga al 100% de tarifa plena. En la factura bimestral dice 700 kwh multiplicado por el descuento que es un tanto % y le calcula el valor del descuento. Eso está en cada boleta la luz la gente puede leer porque está con signo más los valores positivos, los descuentos que son por N1 por N2 o por N3 con signos negativos. Y abajo de eso van a encontrar dos resoluciones que dice resolución c224 son las dos multas todos los segmentos las multas que impuesto al servicio cuando ha sido mal desarrollado el servicio de la empresa, se devuelve al usuario”.

-¿Que medidas se pueden tomar?

-”Cuidar el consumo de energía. La energía el Gobierno Nacional decido que debe ser tan cara como en cualquier país aledaño. La energía nuestra está al nivel que paga un uruguayo o un chileno, en dólares, a valor dólar. Es más, hay una tabla comparativa los valores de energía, el valor de potencias. Ahora, nosotros no tenemos el mismo nivel de ingreso. Entonces tenemos que cuidar la eficiencia energética, disminuir nuestro valores de consumo a los valores que son tradicionales. Tenemos un problema grave, hemos tenido un verano muy caliente hemos pasado un otoño muy frío de golpe hubo un veranito y de golpe un mes de agosto donde la gente ha vuelto a utilizar artefactos eléctricos para calefacción”.

-¿Vamos a tener que volver a usar velas en nuestras casas? Es impagable la boleta de luz para un jubilado.

-”La puedes pagar y la tienes que pagar, haciendo ahorro de energía porque la resolución del Ente ha determinado que a la boleta te la tiene que financiar en seis partes. Si la boleta se duplicó o más, te tiene que dar seis cuotas mensuales o tres bimestrales, para que la gente pueda hacer el ahorro de energía que corresponde, y en base al ahorro de energía, suponiendo no más aumentos que la nación me lo sigue dando, poder pagar las cuotas”.

-Claro, pero eso es una cultura hacia delante el ahorro de energía.

-”El problema nuestro es grave como nos pasó en otros temas como en el transporte como en otros tema. Un caloventor son 1200 vatios, 1,2 kw por hora”.

-¿Y que puede hacer una persona mayor en su casa si no tiene una buena calefacción?

- “Usar una estufa de radiación, que cada vez que llega a la temperatura corta”.

- Esa educación habría que brindarla también como política de estado.

-Lo estamos haciendo, y además hay otra cosa que les quiero decir, las casas de comercio, por ley en la provincia de Tucumán, están obligadas a etiquetar cada aparato que venden. Yo veo que venden una estufa: venga y cómprela llévela 36000 pesos. Y lo más seguro es que tenga el doble valor de la estufa siguiente factura, de aumento de energía. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas.

-Entonces, ¿con que hay calentar el ambiente? Cual es la recomendación que da usted?

-”En mi caso para la calefacción del ambiente tengo un radiador de aceite o de agua, que tienen un sistema de conexión y corte con lo cual tiene minutos de conectar y después mantiene un líquido caliente, por ejemplo. Hay otros que vienen con piedra radiante. Hay sistemas de calefacción a gas, eso es accesible. A gas siempre es más económico, cualquier sistema de “calorama” es más accesible en cuanto a los costos del valor de energía que estamos consumiendo. El peor sistema es un aire acondicionado frío-calor de los viejos, porque directamente son dos estufas de vela con un ventilador atrás.