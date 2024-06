Ascárate detalla cómo serán los aumentos de las tarifas eléctricas de julio

Durante la mañana de este viernes, en el living de Tucumán con Todo, el ingeniero Ricardo Ascárate, ex secretario de Energía y flamante interventor del ERSEPT, explicaba cómo se aplicarán los aumentos en la energía eléctrica, anunciados para las boletas del mes de julio. Consultado sobre cómo se implementarán las subas tarifarias, explicaba el funcionario, que, si bien el gobierno provincial intentó frenarlas, la orden de elevar los valores de la luz en la provincia proviene de Nación y es inevitable, por lo que desde su área buscan que el impacto sea el menor posible para el bolsillo de los usuarios.

- Vamos a hablar del tema de la energía en Tucumán y de la luz. ¿Cómo es este sistema, como serán las tarifas, cómo está todo esto?

-” En este momento, hay un estudio que tiene la Universidad de Buenos Aires, que se ha hecho en ADERE. ADERE es la Asociación de Entes Reguladores de la República Argentina, que tenemos una reunión la semana que viene con el secretario de Energía de la Nación, Rodríguez Chirilo, a propósito de estos aumentos que están generándose. Porque han cambiado completamente el régimen de subsidios y el valor del kilovat/hora, que es el valor, llamémosle Camesa, el valor que cobra el mercado mayorista y las empresas que hacen el transporte de energía a las distribuidoras. ¿Cómo estamos? Yo diría, de acuerdo al informe de la UBA, hasta el mes de mayo, Tucumán era la provincia con la tarifa a igual valor de consumo más barata del Norte argentino. Dentro de las tarifas, está abajo de Jujuy, abajo de Salta, abajo de Santiago del Estero, abajo de Catamarca y estamos bajo la media nacional en cuanto a la composición tarifaria. El problema que tenemos en Tucumán, y este hay que decirlo con todas las letras, es que tenemos un atraso. El valor promedio es una tarifa residencial con un consumo de 300 kWh mensuales. Y después en función del tipo de tarifa, tarifas generales o tarifas de usuarios tipo N1, N2 y N3.”

- ¿N1 cuáles son?

-” Altos ingresos, N2 bajos ingresos y N3 niveles medios. Y en función de eso están los montos de las escalas tarifarias. Ahora, lo que ocurre acá es que esto es al mes de mayo. El gobierno nacional en el mes de febrero impuso un aumento del valor de la energía que lo llevó de 27 pesos de kWh a 70 pesos de kWh.”

- ¿Tres veces?

-” Tres veces. Nosotros recién lo aplicamos a partir de abril. Y ahora, a partir del 1 de junio ha llegado la resolución ya de la Secretaría de Energía que el valor de la tarifa T1 residencial se va a ir a 97, 99 pesos el kWh.”

- Entonces vamos de $23 a $70 y $70 a $90.

-” Pero insisto, esto desde el mes de marzo hasta ahora. Estamos hablando de un incremento en el valor de la energía que es lo que debe pagar la distribuidora y lo que debemos pagar los usuarios. De 23 pesos a 90.”

- Pero estamos hablando de mil. De 23 mil me voy a 90 mil pesos el valor de la luz.

-” En esta relación son los incrementos que el Gobierno Nacional está impulsando. Sumado a esto, ha hecho una disminución de los montos de los subsidios. O sea, ha disminuido. El valor subsidiable que estaba en 400 kWh ha bajado a 300 kWh en el caso del N2 y a 250 en el caso del N3, que significa el sector de ingresos medios. Esto es un poco desconocer el comportamiento que tiene en general el usuario. Entonces, lisa y llanamente lo que estamos haciendo es reducir la franja subsidiada e incrementar el costo de la energía y reducir el porcentaje de subsidios.”

- Esto es una política nacional.

-” Es una política nacional. Nosotros no podemos más que hacer que trasladarlo. Y cuando la trasladamos, con la orden del gobernador inclusive de pararlo, hemos parado el traslado al precio a la tarifa durante dos meses. Pero llega un momento en que lisa y llanamente la empresa distribuidora, en este caso, no puede pagar la factura de Camesa. O sea, no puede pagar la factura que le remite quien le entrega la energía, en este caso, que es Trasnoa, que es la empresa transportadora. Lo que tenemos que hacer muy seriamente todos, y todos los tucumanos en particular, es en este tema tomar una actitud responsable. Nos están llevando a costos de energía que son los costos internacionales, nuestros salarios no han aumentado en forma dolarizada. Entonces, la única metodología con la que podemos defendernos de esto es hacer ahorro energético, es trabajar eficientizando el uso de energía, es no gastar energía, además. Pensemos en una casa de barrio, un barrio cualquiera, que se ha excedido en el consumo, sobre todo ahora que ha habido un otoño frío, y han dejado prendido, qué sé yo, aire acondicionado frío o calor, para calefaccionar una casa. Bueno, han consumido 500 kilowatts en un mes. Pensemos, 500 kilowatts consumidos en un periodo mensual, si no tiene subsidio, le va a llegar solamente por energía, que es la parte izquierda de la boleta, una boleta de arriba de 40.000 pesos de energía, sin contar valor de distribución, sin contar impuestos, o sea, sin que haya cobrado un peso la empresa distribuidora de Tucumán...

- ¿Y en plata cuánto sería?

-” Y facturas de esas están llegando a algunos domicilios de 60, 70 mil pesos mensuales, porque ha llegado un consumo alto. Entonces, no hay manera de defenderse que no sea bajar el consumo, no utilizar artefactos de alto consumo, no utilizar sistemas de calefacción con resistencia, para intentar tener al mínimo la cantidad de energía consumida en el domicilio, porque es la única manera, ya que nos han bajado el valor de los subsidios y nos han bajado el rango a subsidiar de 400 a 250 kilowatts por mes.”

- Entonces, para que no se asusten, el que ha pagado 20.000 pesos, 5.000 pesos, se va casi a 25.000 pesos.

-” Dependiendo del consumo, insisto. En general, los incrementos van a ser mucho mayores en el caso de los N3, que es la clase media, en donde los subsidios se han disminuido y los escalones de subsidios se han disminuido. El N1, que es lo que tiene mayores ingresos, ya pagaba todo sin subsidios, y el N2, que está con subsidios en este momento, estamos haciendo una política, un plan de empadronamiento. Hay 100.000 tucumanos que hemos salido a detectar, que debieran estar como N2 con subsidios, y que no están porque no hicieron la inscripción en la página nacional de la Secretaría de Energía de la Nación. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El consumo debe ser responsable porque han decidido a nivel nacional de que nuestras facturas están a valor internacional dolarizado y nuestros ingresos siguen siendo los mismos.