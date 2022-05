“Gracias a Dios hemos superado algunos trances con éxito”, es lo que respondió el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia doctor Antonio Daniel Estofan al referirse a su salud y contestar sobre algunas versiones que se hacían referencia a la posibilidad de su alejamiento del tribunal. El magistrado respondió varias preguntas referidas a su persona. Esto son algunos de los momentos de la entrevista televisiva con el juez.

- ¿Su salud doctor cómo está?

- Míreme…gracias a Dios hemos superado algunos trance con éxito.

- Porque, por momentos, en tribunales se decía: Estofán se van cualquier momento…

- Todos los días me voy a la casa y el día siguiente vuelvo tempranito.

- ¿Las denuncias y los juicios políticos, como incidieron en su vida?

- Yo tengo y lo tuve, desde que me designaron miembro de la Corte (Suprema de Justicia), la concepción de que el que se sentaba en ese estrado, también ponía el pecho y es, que, como juez, tenía que aguantar los cachetazos. Y también pensar que él que las hace las paga. En el sentido, de que, si algo tenía que pagar yo lo iba a pagar, sin ningún tipo de problema porque esa es mi responsabilidad. Y, sí, quien me acusaba a mí, no demostraba lo que correspondía o lo que estaba imputando, también tenía que responder. Así que, ningún problema, digamos. Más que una normal reacción a un trato de este tipo, no he tenido, He tenido varios pedidos de juicio político. Gracias a Dios, ninguno llegó ni siquiera al jury.

- ¿Le corrieron en vista de algunos?

- Ninguno. He tenido denuncias penales también. Nunca he prestado declaraciones en causas penal mientras ejercía el cargo de juez.

- ¿Cuáles son los momentos más difíciles de su carrera y de los cuales usted puede decir: este es el mejor momento?

- En verdad, yo diría que yo soy un ser humano que ha tenido momentos complicados, pero no provocado por la actividad profesional en sí mismo, sino por la forma de ser de uno mismo. Soy una persona que se compromete muchísimo con lo que hace. No sólo con eso sino con cualquier actividad que uno desarrolle. Me comprometo mucho, al punto tal que a veces me despierto a medianoche pensando y, no siempre en un juicio que tengo que votar, sino en otro problema que pueda tener, personal. Pero que a mí, que la profesión me haya generado momento crítico, no, al contrario estoy muy agradecido de todo lo que me ha dado la profesión, como ejercida libremente, como ejercida como juez. Y no puedo decir que he tenido un momento que me perturbe. No.

- ¿Y el mejor momento?

- El mejor momento es todo. Porque estoy haciendo lo que me gustaba. Les cuento que este año cumplo 50 años que salí de la Facultad de Derecho. Cincuenta, el día 11 de octubre y el 12 de octubre voy a cumplir, si Dios quiere, 15 años como cortesano.