El vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Daniel Estofan dijo que los cambios en la justicia son acelerados “como consecuencia de la pandemia, que había que tener una inventiva especial para que la justicia llegue a todos”. Estofán realizó estas apreciaciones en el programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, en duplex con Radio 21 AM 1120 y que conduce el periodista Germán Valdez acompañado por Romina Aguirre y Vanesa Edmundo. Estos son algunos tramos de las declaraciones del magistrados.

- Usted fue juez y ahora está en la Corte. ¿En qué momento cree que se encuentra la justicia hoy?

- Yo no he sido juez de otra instancia. Yo ejercí la profesión libremente, casi 32 años y luego, en el gobierno del contador (José) Alperovich, lo acompañé como fiscal de Estado y, cómo se produjo la vacante en la Corte, me propuso. Y, digamos, como juez,, únicamente estuve y estoy en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo la veo a la justicia? La justicia viene, y yo creo, estaba en una etapa de cambio. Hoy acelerado, posiblemente acelerado, como consecuencia de la pandemia, que había que tener una inventiva especial para que la justicia llegue a todos. Y bueno, hemos comenzado con el expediente digital, con las audiencias remotas y seguimos. Hoy ya entusiasmados porque la sociedad letrada nos está acompañando. En su momento nos pedían que esperemos un poco. Hoy tienen todas las herramientas necesarias. Están muy conformes lo manifiestan, no sólo a mí, lo manifiestan públicamente. Y los rendimientos que está viéndose en la justicia también lo acreditan.

- Doctor, ¿ha costado adaptarse a la virtualidad?

- Para los viejos, si. Para los jóvenes no, porque ellos ya vienen con el chip incorporado. Pero si, sigue costando. Cada paso que hacemos, cada avance que hay, nos cuesta un poco acostumbrarnos. Pero, estamos trabajando, ya con firma digital. Mi realidad es que lo estoy haciendo con muchas comodidades. Diría que no es una cosa del otro mundo, lo puede hacer cualquiera.

-¿Esto facilita el acceso a la justicia?

- Es una de las formas de facilitar el acceso a la justicia. Digamos: es un avance muy importante, que complica a los jueces y le facilita a los litigantes o a los abogados que están pleiteando, porque ellos, desde sus casas o desde cualquier lugar en el que se encuentran, pueden mandar escritos y, nosotros, cuando nos despertamos, estamos cargados de escritos que hay que decretar, que hay que atender. Pero bueno, nadie se queja todavía.

- ¿Pero de esta justicia, la virtual, estamos en tiempo y forma doctor?

- Usted me quiere preguntar si estamos respondiendo con celeridad.

- Esa justicia que demoraba años, doctor...

- No. Estamos respondiendo con mucha celeridad. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ejercer la profesión en el año 72, tengo 72 años, casualmente. En ese momento, toda la primera instancia de un juicio reivindicatorio, por decirle, un juicio más complicado por la prueba, me llevaba, con sentencia de primera instancia incluida, unos 8 o 9 meses, no más allá. Eso era impensable hace 3 o 4 años, impensable. Hoy las cosas están cambiando muy rápido, y van a caminar más rápido todavía a partir de octubre, en que entre en vigencia, ya operativamente, el nuevo Código Procesal Civil. Como, desde septiembre del año 2020, está operativo ya el Código Procesal Penal.

- Un juicio de reivindicación en sus comienzos duraba nueve meses.

- En primera instancia

- Pero la calle decía que ningún juicio duraba menos de 5 años, diez años y después se decía que no había límites.

- Vamos a hacer, vamos a tratar de hacer como Salomón, distribuir un poquito. La demora en los procesos era real. Las causas: (No le voy a decir primero los abogados, le voy a decir al último). Pocos jueces y muchos pleitos. Procesos casi eternos, diría yo. La actividad procesal de las partes, a veces complicaba también el avance de los procesos. Hoy han desaparecido, para lo penal, y van a desaparecer en civil también, una serie de incidentes que se podrían plantear, porque cómo va a ser oral, van a desaparecer las nulidades, prácticamente. Es decir, lo que más se usa para demorar un pleito. Muchos juegan con que la demora provoque que la otra parte quiera arreglarlo al pleito. En realidad, yo pienso y voy a expresar en voz alta, que creo que los pleitos, son como pleitos, y para llegar a una sentencia, son para la franja muy vulnerable de la sociedad. La gente que llega así en la “carta de pobreza” a pleitear. Un poco la obligación del abogado o el objetivo del abogado, es posicionar a sus clientes en una situación para que pueda negociar.

- Y para que pueda cobrar también sus honorarios.

- Esto también es consecuencia del arreglo. Si no se arregla no se cobra.

- Lo que está diciendo es que el el pobre...

- El pobre pleitea con “carta de pobreza”

- El futuro de el es incierto...

-El futuro de él es una sentencia normalmente. Tiene que esperar la sentencia.

- ¿La sentencia para el pobre es buena o mala?

- La sentencia debe ser para todos. El pleito que se inicia debe terminar con una sentencia. Lo que ocurre, que algunos lo usan, no buscando las sentencias, porque no saben qué es lo que va a ocurrir, porque quien va a dictar una sentencia es una tercera persona, que no saben cómo piensan y que aplica el derecho en forma objetiva, no subjetiva. La gente que pertenece a la franja vulnerable no tiene esa posibilidad. Va a la sentencia directamente. Con los nuevos procedimientos vamos a ir todos a una sentencia que va a ser rápido el proceso, como está siendo en el penal.