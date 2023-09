Tres Arroyos: No hubo reunión por la Primavera y el presidente del Concejo criticó a funcionarios

Tras convocar a funcionarios municipales de diferentes áreas por los festejos de la primavera, el presidente del Concejo Deliberante e integrante de la bancada de Todos, Martín Garate, dio a conocer que poco antes del horario establecido y tras haber comprometido previamente su presencia, el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia avisó que no se acercaría a la sede legislativa.

De hecho ninguno de los funcionarios convocados se hizo presente, por lo que el secretario del Concejo, Adriel Sorgue, confeccionó un acta dejando constancia de la cuestión.

Garate fue crítico con “la falta de respuesta y el accionar del Municipio en temas de seguridad”, al asegurar que “Cordiglia debe estar festejando el éxito de su gestión; habría que preguntarles a los vecinos que a diario sufren a los delincuentes”.

“Suena gracioso pero es lamentable. Como ustedes saben, había ingresado en su momento una nota desde el bloque de Juntos para citar a algunas autoridades de seguridad por el tema lógico de las fiestas de la primavera, el funcionamiento, el control”.

“En la sesión no se podía incluir eso en un asunto entrado, así que tomé el compromiso de citarlos. Se citó desde la Secretaría del Concejo, especialmente al secretario de Seguridad, que nos envió un mail desde la Secretaría confirmando su presencia”.

“Y ahí nos pasó algo curioso, que si no fuera porque involucra a la seguridad de todos nuestros jóvenes, sería hasta gracioso. Pero la verdad que como involucra la seguridad de nuestros jóvenes nos resulta bastante lamentable. En la Comisión de Turismo se habla justamente de que el secretario Cordiglia iba a venir y se iba a hacer presente, a lo cual la concejala y candidata Intendente del vecinalismo, Claudia Cittadino se sorprendió y dijo, ‘¿cómo que viene? Ah, bueno, no lo sabía’.

No hubo reunión por la Primavera y el presidente del Concejo criticó a funcionarios Foto: Prensa HCD Tres Arroyos

“Tras lo cual llamaron al bloque de Todos desde la Secretaría de Seguridad –ni siquiera al Concejo- para decirnos que Cordiglia no va a concurrir. Evidentemente debe estar disfrutando de sus logros como secretario de Seguridad, algo que lo vemos a diario en la inseguridad que tenemos en Tres Arroyos, y no puede destinar 10 minutos de su apretada agenda para dar explicaciones que son su obligación como funcionario”.

“No digo que Cordiglia, Cittadino y compañía le están faltando al respeto al Concejo Deliberante, porque la verdad que ni siquiera eso me parece sumamente importante. Lo que me parece importante es que cuando uno se sienta a discutir cómo vamos a garantizar la seguridad, no solo de los estudiantes y de los jóvenes que van a la Fiesta de la Primavera, sino también de las personas que viven y residen en Claromecó, no encontramos con esta sorpresa”.

“Me parece que esta es una forma que lleva muchos años de conducirse, donde no se da explicación de nada, donde si lo cita no se explica nunca y después estamos ante ciertos resultados. Esperemos que no tengamos nada que lamentar, que obviamente es lo que uno quiere y no es lo que uno pretende, pero sí, claramente, hago expresamente responsable, primero, al secretario de Seguridad, y segundo, la hago responsable también a la concejala Claudia Cittadino de la no presencia de Cordiglia en el Concejo Deliberante”, concluyó Garate.