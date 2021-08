Este martes se presentó en Tres Arroyos el “Plan Bonaerense de Desarrollo Rural” con la presencia de los ministros de Hacienda, Pablo López; de Seguridad, Sergio Berni; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatrommo, y el diputado Carlos “Cuto” Moreno junto al intendente Carlos Sánchez y otros jefes comunales de la Sexta Sección Electoral y funcionarios.

Este plan prevé una inversión de 170.000 millones de pesos en los distintos aspectos que se articulan entre nueve ministerios y sus enclaves territoriales, y con un rol destacado de los municipios.

Augusto De Benedetto, presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, fue el encargado de darles la bienvenida a todos los funcionarios participantes.

Se presentó en Tres Arroyos el "Plan Bonaerense de Desarrollo Rural" (Foto: Vía Tres Arroyos)

En primer término tomó la palabra el Ministro de Hacienda Pablo López

“Venimos de años muy complicados para la provincia de Buenos Aires y el país, - inició López - muchos años de recesión que sin lugar a dudas se agravaron con la pandemia. Catorce puntos ha caído la economía de la provincia de Buenos Aires en los últimos tres años”.

“Desde este año estamos viendo buenos indicadores en la Provincia de Buenos Aires, el sector agropecuario está mostrando muy buen desempeño, pero la industria también está mostrando buenos indicadores está creciendo a tasas muy interesantes. Ese es el camino que tenemos que profundizar”.

“Este Plan de Desarrollo Rural viene a profundizar las políticas que se vienen llevando adelante, para apuntalar al interior de la provincia, con una gran cantidad de programas, de políticas de medidas, qué buscan integrar a la provincia Buenos Aires. Implica inversiones en infraestructura por más de 116 mil millones de pesos, qué son absolutamente necesarios en nuestra provincia”.

“Una parte de esas inversiones por más de 70 millones de pesos, tienen que ver con mejorar las rutas estratégicas qué son muy importantes para el entramado productivo. Se está trabajando fuertemente en rutas que son fundamentales como son la ruta 41, ruta 12, la ruta 6, la ruta 215 para mejorar la conectividad entre los sectores de producción y los centros de comercialización”.

“También se está trabajando en la mejora de caminos rurales con una inversión de más de 6500 millones de pesos”.

El ministro López también detalló que se están llevando adelante fuertes inversiones en los Planes de Vivienda “La falta de viviendas que afecta a muchos bonaerenses, realizamos una inversión de 6 mil millones de pesos sólo para el interior de la provincia de Buenos Aires”.

“Se construyen Postas de recepción en la entrada de cada uno de los municipios para que sea un espacio que tenga fines sanitarios, informativos, turísticos que permita mejorar la conectividad y la conexión entre todos los distritos de la provincia de Buenos Aires” - señaló.

El ministro también mencionó las obras de mejoras que se están haciendo en las cuencas del Río Salado y el Río Luján y la construcción de las Casas Provinciales que se están desarrollando en los 135 municipios, una inversión de 8 mil millones de pesos que permitirá qué en cada uno de los distritos haya un único edificio provincial que concentré a las principales dependencias de la provincia mejorando de esta manera, la coordinación entre las municipios y la provincia.

Destacó, una inversión de 400 millones de pesos que está llevando adelante Jefatura de Gabinete en conectividad y, señaló por último que La Agencia de recaudación a puesto en marcha una alícuota reducida de ingresos brutos para las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario y pequeños productores.

Juan Manuel Cuattromo: “La línea de financiamiento pymes en este año y medio ya asistió con 125 mil millones de pesos”

El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Cuattromo indicó que ese plan es una metodología de trabajo de tres niveles

“En primer lugar, la integración del Banco como uno de los motores del desarrollo de la provincia de Buenos Aires, para todas las herramientas y estrategias que lleva adelante el gobernador Kicillof. Es un trabajo coordinado y permanente de esa manera el banco cumple su función principal que es ser un banco de desarrollo”.

“En segundo lugar está el diálogo institucional - continuó Cuattromo - Cuando nosotros asumimos la conducción del banco relanzamos los consejos consultivos regionales que son espacios de diálogo que nosotros valoramos mucho porque nos permite entender la realidad productiva de cada lugar y de cada sector porque cada uno de ellos requiere un acompañamiento distinto y especificidad regional. Y la tercera es el diálogo con todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal sin distinción política.

El Plan de Desarrollo Rural es una estrategia de trabajo, de nuestro lado con una inversión de 32 mil millones de pesos en muchos planes que ya se conocen: Tarjeta Procampo, financiación en inversión para PyMES agrícolas, la línea de vacunación antiaftosa etc.

La línea de financiamiento pymes en este año y medio ya asistió con 125 mil millones de pesos a pymes de la provincia de Buenos Aires y el 40% pertenecen al sector agroindustrial reafirmando el compromiso provincial con la producción

Aquí en Tres Arroyos hemos asistido con 3700 millones de pesos a pymes del Distrito y son más de 265 empresas que el banco asistió.

Ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez: “El desafío es lograr que la producción agropecuaria también se industrialice localmente y regionalmente.”

Por su parte el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez indicó que: “Es inédito que haya un plan de Desarrollo Rural en la Provincia de Buenos Aires donde participan 9 Ministerios y el Banco Provincia y esto tiene que ver, sin ninguna duda, con una decisión política del gobernador Kicillof”.

“Este plan tiene que ver con la producción agropecuaria, producción de alimentos, con el desarrollo local y regional. Necesitamos políticas activas, con una mirada integral para revertir la situación de la Provincia de Buenos Aires”.

“Es un programa que ya está en desarrollo, de más de 178 mil millones de pesos volcados al sector productivo. El desafío es lograr que la producción agropecuaria también se industrialice localmente y regionalmente”.

Rodríguez continuó con su intervención: “Cuando hablamos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires es particularmente fuerte y significativo. A veces se mira el conjunto de la provincia y los grandes números y se dice, por ejemplo, que se industrializa más que su producción primaria, y eso puede ser que sea verdad cuando hablamos del conjunto de la provincia de Buenos Aires, pero cuando hablamos de las regiones cuando hablamos de la distintas localidades eso no ocurre”.

“En muchísimos lugares lo que ocurre es que tenemos muchísima producción primaria agropecuaria y sin embargo no hay industrialización que permita no sólo impulsar el agregado de valor sino generar empleo y oportunidades es cada una de las regiones, por eso para nosotros no existe esa dicotomía entre producción agropecuaria y producción industrial nosotros necesitamos que todas las producciones”.

A continuación el ministro hizo referencia a algunas de las políticas que está desarrollando el Ministerio de Producción Ciencia e innovación Tecnológica

“Con el Programa “Arriba Parque” Tenemos la posibilidad de generar más industrias en cada lugar. Hay un programa específico que brinda la posibilidad de generar la infraestructura para esos parques industriales o para esos agrupamientos industriales que todavía no tienen el carácter de parque en todas estas políticas se van a estar invirtiendo más de 6.500 millones de pesos”.

“Cuando hablamos de producción no solamente pensamos en la producción agropecuaria o en la producción industrial; necesitamos también de todas las actividades por eso para nosotros es importante la línea que busca impulsar el turismo rural sin ninguna duda una posibilidad enorme en muchísimos lugares de generar un desarrollo articulado entre producción agropecuaria y turismo rural”. .

“Es fundamental fortalecer las escuelas agrarias. Esas escuelas agrarias tienen que ser núcleo de desarrollo, núcleo de encuentros de la ruralidad y para eso estamos articulando Con el Ministerio de Educación y con la Dirección General de Cultura de la Nación un programa que es “Escuelas y Desarrollo Agrario” que busca fortalecer estas escuelas”.

“Estamos avanzando en un Plan Estratégico de Caminos Rurales. Este año se mejorarán aproximadamente 3100 kilómetros de caminos rurales”.

“En esta segunda etapa lo que estamos haciendo es proponer a cada distrito que elija aquellos temas más urgentes vinculados a tramos o determinados recorridos, el Ministerio de Desarrollo Agrario aportará el financiamiento y el municipio aportará la mano de obra y las maquinarias. En esta etapa cada municipio podrá presentar proyectos por hasta 20 millones de pesos, estamos estimado un volumen total de 2000 millones de pesos para mejora de caminos rurales.

Sobre las diferentes líneas de financiamiento que la provincia tiene a disposición Rodríguez señaló:

“Tenemos una línea de financiamiento para la ganadería, para biodigestores, para agricultores y para las cooperativas agropecuarias”.

También anunció financiamiento para la construcción de salas de faena porcina en municipios donde sea necesario, medidas similares se han diseñado para la industrialización tambera, apícola, entre otras. Y recordó los avances en proyectos de mercados concentradores para el sector hortícola.

El Ministro también destacó la puesta en marcha del programa de Buenas Prácticas Agrícolas, que apunta a la aplicación de agroquímicos respetando la normativa y la rotación de cultivos. Y expresó al respecto que “Hay que reconocer a los productores que cumplen con estas buenas prácticas con un aporte no reembolsable.” - expresó Rodríguez.

Finalmente destacó la articulación con el Ministerio de Mujeres y Diversidad, “porque hay que reconocer el rol de la mujer rural y llevar soluciones a sus problemáticas”.

Para finalizar hizo referencia al programa Intercosechas del Ministerio de Trabajo, que apunta hoy a producciones de pequeña escala y trabajo temporal para las que se garantizan cuestiones previsionales, y el programa Alas, del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, que también articula con el plan de Desarrollo Rural, destacó lo vinculado a las escrituras y regularización de dominios en la propiedad rural.