Tras un año de inactividad la Asociación Tresarroyense de Básquet (ATB) confirmó que la naranja vuelve a picar en la ciudad a partir del 16 de marzo con la disputa del primer partido del Torneo Preparación en las categorías U-16 y U18.

La Primera División también tendrá su regreso el jueves 18 de marzo con la disputa del primer encuentro de la Copa Ciudad de Tres Arroyos que se disputará entre Huracán y Club de Pelota.

En esta oportunidad el torneo reunirá a 6 equipos divididos en dos zonas:

Zona A: Quilmes, Argentino y Club de Pelota.

Zona B: Alumni, Costa Sud y Huracán.

La primera fecha continuará el viernes 19 con los siguientes partidos:

Costa Sud vs. Argentino.

Quilmes vs. Alumni.

la metodología será un todos contra todos con un interzonal que se disputará en partido y revancha. Los dos primeros equipos de cada zona clasificarán a las semifinales cuya fecha programada es el 19 de abril dónde los ganadores de la zona harán de local en sus estadios. La final está prevista para el viernes 23 de abril, probablemente en el Polideportivo Municipal.

Las categorías menores, Mini, U14, U16 y U18 también fueron divididos en dos zonas:

Zona A: Huracán, Alumni y Argentino,

Zona B: B Club de Pelota, Costa Sud y Quilmes.

El martes 16 será el día inaugural para los menores, en U16 desde las 19 horas jugarán Costa Sud “A” vs Quilmes y Argentino “A” vs Huracán; mientras que desde las 21 en U18 lo harán, Costa Sud vs Quilmes y Argentino vs.Huracán. En Mini-U14 la fecha se disputará el sábado 20.

Para que la actividad basquetbolística pueda recomenzar en la ciudad la Municipalidad de Tres Arroyos aprobó el protocolo sanitario que oportunamente presentó la ATB y que, entre otros puntos establece que sólo podrán concurrir 50 espectadores a cada partido, los cuales deberán completar una planilla informativa; además las cantinas deberán habilitarse fuera del estadio y se deberá usar tapabocas en los estadios.

A continuación el protocolo presentado por la ATB: