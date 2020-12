El intendente apuntó contra los bloques opositores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos trás el tratamiento del presupuesto que se llevó adelante el pasado lunes en una sesión extraordinaria, dónde se aprobó un presupuesto que no es el que el oficialismo presentó.

El presupuesto se aprobó con un incremento de tasas municipales del 27% cuando originalmente el vecinalismo preveía un aumento de 46% atado a una inflación estimada del 35%. Tras la no aprobación, el oficialismo presentó una nueva propuesta que estimaba aplicar un incremento del 30%, sumado a una fórmula polinómica atada a indicadores de la economía nacional propuesta que, fue nuevamente rechazada por la oposición que unió fuerzas para aprobar el presupuesto con un aumento del 27%.

En dialogo con el Diario La Voz del Pueblo, el intendente expresó su malestar por la situación y por la actitud de los concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio: ”se unen para ver cómo traban los proyectos del vecinalismo. Ni siquiera nos votaron el proyecto de la emergencia económica, algo que se aprobó en todos los municipios para facilitar el flujo de las partidas con el objetivo de afrontar el tema sanitario”.

“No nos acompañaron con eso, ni con la rendición de cuentas, ni con el presupuesto. Se juntan para ver cómo destruyen lo que hay”.

“Quieren debilitar políticamente al vecinalismo. Esa es la única mirada que tiene esta gente, la cual es muy mezquina, muy política y sin importar que esté la gente en el medio. La oposición no toma dimensión de lo que hace y dice. Además, hace críticas que dan tristeza.”

El mandatario municipal justificó el aumento de tasas que había presentado el vecinalismo al analizar la situación nacional: “La Provincia reconoció que habrá una inflación del 32 o 35 por ciento y acá se aprueba un 27 por ciento de aumento de tasas. Estamos lejos de arrimarnos a la inflación. Será muy complicado y duro con ese aumentos de tasas salir adelante.

“Esta gente -por la oposición- no entiende que están desfinanciando al Estado. Cuando eso sucede, no se puede hacer lo que los ciudadanos pretenden que haga. Va a llegar gente a Desarrollo Social a pedir ayuda y no la vamos a poder ayudar. Cuando alguien pretenda que se cumpla con un mejor servicio, no habrá dinero, y así sucesivamente”, señaló Sánchez.