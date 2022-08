Este lunes por la mañana trascendió la noticia que el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez le pidió la renuncia al Secretario de Producción, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad, Matías Fuhrer.

Por tal motivo el ahora exsecretario municipal llamó a una conferencia de prensa en la cual indicó que su renuncia obedece a un pedido del intendente Carlos Sánchez por diferencias que mantenían en la gestión.

Fuhrer expresó que: “es algo que se venía conversando desde hace un tiempo. Hemos tenido diferencias con quienes dirigen el Ejecutivo Municipal, con el señor intendente y su equipo de trabajo. Fue una decisión consensuada pero con algunas diferencias. Cuando hay diferencias en las formas, en los principios, hay veces que necesita decirlo, yo digo las cosas de frente en todo sentido y en política decir las cosas de frente no es bien tomado. Pero yo creo que la sociedad me va a entender”.

“Es muy difícil cuando alguien está seguro que tiene la razón” - continuó Fhurer - cuando uno viene con propuestas nuevas, cuando se pretende modernizar, hacer las cosas de otra manera, a veces se llega como lo hemos hecho en la Secretaría, en el Aeroclub, con el Parque Industrial, en la Oficina de Empleo o en los lugares que estaban dentro de mi cartera”.

Matias Fhurer renunció como Secretario de Producción , Ciencia y Tecnología de Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Días pasados Fhurer había realizado algunas críticas contra el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno que según su parecer fue uno de los motivos que lo distanció del Intendente Sánchez: “Queda debilitada la gestión municipal cuando se eleva tanto la función de una persona dentro de la gestión en la Provincia. Quiere decir que no estamos capacitados para gestionar desde la Municipalidad y necesitamos un interlocutor. Eso tampoco va conmigo. Es una diferencia que hemos tenido. Pareciera que somos amigo de una oposición” - expresó al respecto.

Fhurer también anticipó que su intención es continuar militando dentro del Movimiento Vecinal pero no dentro de un cargo político: “Hoy estoy en el Vecinalismo, hasta que me digan que no pertenezco más. Me siento identificado porque tiene una gran fortaleza. Ojalá podamos realizar un intercambio generacional donde podamos manifestar las nuevas formas de comunicarse, desde lo más simple a lo general en cuanto a la gestión”.

“Será en un espacio disidente o en el oficial. Voy a participar en la medida en que me dejen y pueda. En qué lugar no lo sé”.

“La relación con el intendente está terminada. Tenemos buena relación personal, pero no creo que vaya a participar en política mientras el intendente esté en funciones”.

“La sociedad tiene que entender que cuando uno habla de frente las cosas cuestan más. En mi caso tuvo un costo político. Las diferencias de gestión existen” – finalizó.