Matías Fhurer, Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Tres Arroyos, confirmó en el programa Mañana Urbana de Radio 3, que será precandidato a la intendencia en las elecciones 2023.

Tal como había anticipado Vía Tres Arroyos, Fhurer será uno de los tres postulantes del Movimiento Vecinal, posiblemente junto con Claudia Cittadino y Werner Nickel.

Entrevistado por la periodista Milena Marcovecchio y ante la consulta sobre las posibles internas que se desarrollarían en el Movimiento Vecinal, siendo Fhurer uno de los precandidatos, el Secretario de Desarrollo Económico indicó:

“Por supuesto que uno quiere ser precandidato, ojalá vea más banderas de esas colgadas en Tres Arroyos y la gente se dé cuenta que yo quiero ser” (en alusión a la foto de portada de Vía Tres Arroyos en la nota referida).

El Movimiento Vecinal de Tres Arroyos iría a internas partidarias en las Elecciones 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Demostrar que uno quiere serlo, es la única manera, siendo sincero con sus actitudes y sus acciones, siempre con la verdad, hacer las cosas de otra manera ¿A qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar a Mayra Mendoza en Quilmes? ¿Vamos a jugar al avión Irani- Venezolano? No, vamos a jugar con nuestra realidad, por Tres Arroyos y para que Tres Arroyos siga siendo pujante, siga dando trabajo y oportunidades.

“¿Cuántos Bancos hay en Tres Arroyos? ¿Cuántas empresas se quieren instalar acá? ¿Cuántos terrenos se vendieron en el Parque Industrial? ¿Cuántas cosas se hicieron? ¡Y vamos a ir con chicanas para saber quién hizo tal o cual cosa como por ejemplo el acceso de Belgrano!”

“Si hay algún diputado provincial que se quiere sacar una foto en el medio del acceso de Belgrano hacia el Colegio Agropecuario (en alusión a “Cuto” Moreno NOTA APARTE EN DESARROLLO) que lo haga porque es una obra para Tres Arroyos, pero eso se gestionó desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos por gestión del intendente municipal”.

“La gente quiere escuchar la verdad. ¿Tenemos falencias? Por supuesto. Tenemos debilidades y fortalezas, tenemos que aprovechar las fortalezas y mejorar las debilidades eso es aplicable a todos los aspectos de la vida, a veces puede salir y a veces no, pero es lo que me enseñaron desde que tengo uso de razón”.

“La gente está cansada, de la política, de la mentira, de las personas que dicen una cosa por otra. El día que yo me canse voy a hacer como Forrest Gump, que salió a correr y todos salieron a correr detrás de él y cuando paró dijo “me cansé”, pero hoy tengo más ganas que nunca de hacer y de demostrarle a Tres Arroyos que hay una persona que quiere seguir mejorando las cosas, porque tenemos mucho por mejorar a pesar de ser uno de los municipios administrativamente más eficaces, dicho, no por el Movimiento Vecinal sino por el Tribunal de Cuentas.”

“Es necesario demostrar cuando uno tiene ganas de hacer. Hay mucha gente como yo, que tiene ganas de hacer las cosas bien. Si hoy la política esta denostada y devaluada es con razón. Yo no voy a “sacarme el lazo” me voy a hacer cargo de las cosas, cambiarle la visión a la gente para que diga que se puede confiar en una persona que no tenga tanto ego ni quiera ser un super- político para que la gente hable solamente de él para sentirse bien” – finalizó.